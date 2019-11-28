В Латвии кишечной инфекцией заболели не менее 88 человек, все они обедали в одном ресторане

Заболевшие ели в ресторане "Baltic Restaurants Latvia", расположенном на территории предприятия Lauma Fabrics.

Арая рассказала, что эпидемиологи опросили работников и связались с теми, кто заболел и остался дома. О болезни информированы также семейные врачи в Лиепае.

О причинах заболевания можно будет судить только после получения результатов анализов, сказала Арая. Согласно одной из версий, причиной болезни мог стать прием пищи в заведении общественного питания.

Поскольку заведение общепита на ул. Зиемелю оказывает услуги и другим жителям города, ЦПКЗ обращает внимание, что в случае появления симптомов острой кишечной инфекции (рвота, понос, повышение температуры, боль в животе) нужно обращаться к семейному врачу, и, если человек ел в "Baltic Restaurants Latvia", известить об этом врача.

В "Baltic Restaurants Latvia" сообщили, что после проверок Продольственно-ветеринарная служба (ПВС) разрешила возобновить работу, так как никаких серьезных нарушений не выявила. Работники предприятия не заболели.