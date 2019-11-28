Отчет Роскосмоса: царившая десятилетиями коррупция привела к возбуждению 15 уголовных дел

«Роскосмос» отчитался о выявленных внутри госкорпорации схемах коррупции. Некоторые из них десятилетиями позволяли незаконно обогащаться, пишет портал Фонтанка.
Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» заверил, что за последний год проверка привела к 15 уголовным делам.
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», – цитирует 28 ноября заявление Артема Мельникова РБК.
По его словам, в госкорпорации обнаружились факты вывода средств, коррупция, мошенничество и злоупотребление полномочиями. Аудит только за последний год привел к 15 уголовным делам. «Самые различные составы преступлений», – резюмировал Мельников.