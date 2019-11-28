Отчет Роскосмоса: царившая десятилетиями коррупция привела к возбуждению 15 уголовных дел

Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» заверил, что за последний год проверка привела к 15 уголовным делам.

По его словам, в госкорпорации обнаружились факты вывода средств, коррупция, мошенничество и злоупотребление полномочиями. Аудит только за последний год привел к 15 уголовным делам. «Самые различные составы преступлений», – резюмировал Мельников.