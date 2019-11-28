У Instagram и Facebook произошел масштабный сбой по всему миру

По словам представителей Instagram, руководство компании в курсе ситуации. "Мы осведомлены, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к семейству приложений Facebook, включая Instagram, — сказано в официальном твиттере сервиса. — Мы работаем над тем, чтобы починить все как можно быстрее". С чем связаны неполадки, не уточняется.

19% пользователей Instagram, оставивших жалобу через Downdetector, не могут войти в приложение. У 69% не грузится новостная лента, у 10% — истории. 38% пользователей Facebook не могут войти в социальную сеть, у 30% не обновляется "Хроника", еще у 30% — сервис вообще не работает.