У Instagram и Facebook произошел масштабный сбой по всему миру

Пользователи со всего мира в четверг жалуются на частичную недоступность Instagram и Facebook. Судя по данным сервиса Downdetector, неполадки начались примерно в 16 часов по эстонскому времени. Сбой наблюдается и в работе мессенджера Facebook Messenger.
По словам представителей Instagram, руководство компании в курсе ситуации. "Мы осведомлены, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к семейству приложений Facebook, включая Instagram, — сказано в официальном твиттере сервиса. — Мы работаем над тем, чтобы починить все как можно быстрее". С чем связаны неполадки, не уточняется.
19% пользователей Instagram, оставивших жалобу через Downdetector, не могут войти в приложение. У 69% не грузится новостная лента, у 10% — истории. 38% пользователей Facebook не могут войти в социальную сеть, у 30% не обновляется "Хроника", еще у 30% — сервис вообще не работает.
Судя по карте Downdetector, в основном Facebook сбоит в США, Мексике, Ирландии, Голландии и Германии. Неполадки в Instagram возникают по всему миру.