Правительство отработало действия на случай кризиса, вызванного масштабными перебоями связи

По словам премьер-министра Юри Ратаса, учения подтвердили, что как правительство в целом, так и министры способны принимать решения в затрагивающих население кризисных ситуациях.

Учения для членов правительства планируются заранее и в последние годы стали уже рутинной практикой. Регулярное проведение учений необходимо для того, чтобы отработать действия правительства на случай кризиса и тем самым обеспечить безопасность населения.

В кризисных ситуациях правительство, по словам премьер-министра Ратаса, должно реагировать быстро и конструктивно, чтобы обеспечить защиту интересов населения, а для этого нужно постоянно тренироваться. «Кризис в Южной Эстонии показал нам, какие вопросы нуждаются в самом пристальном внимании, чтобы в случае перебоев с электричеством и связью обеспечить безопасность жителей Эстонии и услуги, которые особенно необходимы для повседневной жизни», - сказал Ратас.

В учениях, состоявшихся в Государственном фонде информационной коммуникации, помимо министров участвовали также представители департаментов, обеспечивающих ликвидацию перебоев с электричеством и связью.

«Условием успешного разрешения всевозможных кризисов является сотрудничество учреждений, предприятий и местных самоуправлений. Конечно, нам предстоит еще долгий путь до того, как эта работа начнет развиваться настолько гладко, чтобы стать незаметной для населения, но я вижу желание и готовность предлагать решения тех проблем, которые обсуждались в последние недели», - сказал Ратас.