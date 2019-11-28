План "Отечества": за шесть лет полностью перевести обучение в школах Таллинна на эстонский язык

"По сей день мы продолжаем воспроизводить двуязычное общество, что в длительной перспективе наносит более серьезный ущерб одной части общества и непродуктивно по своей сути. Организация школьного образования находится в сфере ответственности местного самоуправления, и уже многие местные самоуправления в Эстонии на сегодня решили перевести образование полностью на эстонский язык. Столица в этом вопросе не должна оставаться на позиции наблюдателя", - заявил член фракции "Отечества" Март Луйк.

"Каждый гражданин Эстонии должен владеть эстонским языком и проще всего овладеть языком именно в детстве. В свою очередь, владение эстонским языком обеспечит нынешней молодежи более широкие возможности", - подчеркнул Луйк.

В своем заявлении фракция отмечает, что переход на эстоноязычное обучение в школе затянулся уже на десятилетия. На сегодняшний день государство ввело обязанность преподавать в гимназической ступени русских школ предметы на эстонском языке в пропорции 60/40. Основной проблемой в этом случае является нехватка учителей, которые могли бы преподавать в русских школах.

Вместе с тем, Таллинн в этом отношении находится в особом положении, поскольку он является крупнейшим в Эстонии центром притяжения и здесь хорошие предпосылки для перехода на обучение на эстонском языке. У города есть и средства, чтобы обеспечить необходимую подготовку учителей.