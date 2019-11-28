В Эстонии наблюдаются перебои с поставками почти 300 различных лекарств

Об этом BNS сообщил в четверг глава союза Теэт Торго, отметив, что оптовые продавцы лекарств и аптеки в одиночку не способны решить актуальную проблему мирового масштаба.

«Оптовые продавцы лекарств по всей Европе ищут ответ на вопрос, как обеспечить доступность медикаментов. Общего быстродействующего и конкретного рецепта для этого нет ни у одного государства, и это происходит по той причине, что перебои с поставками лекарств начинаются с их производства, а порой даже и еще раньше», - пояснил Торго.

По его словам, первичной причиной дефицита лекарств может оказаться глобальная нехватка тех или иных исходных компонентов, необходимых для производства медикаментов.

Торго привел в пример проблему доступности препаратов с содержанием аллопуринола, рекомендуемых семейными врачами для лечения подагры. «О трудностях с поставками лекарств с его содержанием сообщили общественности еще в мае этого года и сами производители препарата», - сказал он.

Именно в силу трудностей с поставками препаратов, содержащих аллопуринол, лекарственный департамент разрешает продажу лекарств без обычно требуемой для этого лицензии, однако ходатайствовать о таком исключении не могут ни оптовые продавцы, ни аптеки, а только врачи и их профессиональные союзы, сказал Торго.

По мнению Торго, позитивно и то, что недавно лекарственный департамент, по ходатайству Ревматологического общества Эстонии одобрил ввоз медикаментов с содержанием аллопуринола без лицензии на продажу. В результате этого решения могут действовать и оптовые продавцы.

Сейчас в списке лекарств, с поставками которых наблюдаются перебои, насчитывается почти 300 медикаментов и, по словам Торго, отсутствие каждого из них может представлять для пациентов проблему.