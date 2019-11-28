Cоставлен рейтинг финансового благополучия стран Европы. Эстония в нем не последняя!

“У граждан интересовались, вовремя ли они платят по счетам, насколько закредитованы, знакомы ли с финансовой грамотностью и каковы их накопления”, – передает портал.

Отмечается, что около 45% респондентов из 24 стран сказали, что их расходы растут быстрее доходов. В числе лидеров рейтинга оказались Германия, Австрия, Швеция, Швейцария и Финляндия.