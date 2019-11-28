Алексея Воронова заменили в депутатских комиссиях на оппозиционеров

В профильных депутатских комиссиях предварительно обсуждаются все серьезные вопросы, по которым затем голосует городское собрание, в них сосредоточена значительная власть. Председателем и заместителем председателя в каждой комиссии могут быть только депутаты, а простыми членами комиссий обычно являются специалисты в той или иной области.

Выбрать новое руководство двух комиссий депутаты от оппозиции предлагали еще в августе. Но по разным причинам вопрос откладывался. На заседании горсобрания 28 ноября депутаты единогласно решили выбрать новое руководство двух комиссий.

По закону, председателя и заместителя председателя выбирают тайным голосованием депутатов одновременно - кандидат, набравший наибольшее количество голосов, становится председателем комиссии, а занявший второе место - заместителем.

В комиссии по проектам и развитию председателем была Тамара Комлова, ее заместителем - Алексей Воронов. В результате нового голосования Тамара Комлова осталась на посту председателя, а ее заместителем стала представительница оппозиционной фракции Яна Кондрашова. Примечательно, что отрыв между ними составил лишь один голос.