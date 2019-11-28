Алексея Воронова заменили в депутатских комиссиях на оппозиционеров

Нарвское городское собрание выбрало новых председателей и заместителей председателей двух депутатских комиссий - по развитию и проектам и по городскому хозяйству. В обеих комиссиях руководящие должности ранее занимал Алексей Воронов, отбывающий теперь наказание за коррупцию. Хотя он сложил депутатские полномочия еще в марте, только сейчас депутаты решили найти ему замену в комиссиях. Неожиданно бывшего лидера правящей фракции заменили представители оппозиции.
В профильных депутатских комиссиях предварительно обсуждаются все серьезные вопросы, по которым затем голосует городское собрание, в них сосредоточена значительная власть. Председателем и заместителем председателя в каждой комиссии могут быть только депутаты, а простыми членами комиссий обычно являются специалисты в той или иной области.
Выбрать новое руководство двух комиссий депутаты от оппозиции предлагали еще в августе. Но по разным причинам вопрос откладывался. На заседании горсобрания 28 ноября депутаты единогласно решили выбрать новое руководство двух комиссий.
По закону, председателя и заместителя председателя выбирают тайным голосованием депутатов одновременно - кандидат, набравший наибольшее количество голосов, становится председателем комиссии, а занявший второе место - заместителем.
В комиссии по проектам и развитию председателем была Тамара Комлова, ее заместителем - Алексей Воронов. В результате нового голосования Тамара Комлова осталась на посту председателя, а ее заместителем стала представительница оппозиционной фракции Яна Кондрашова. Примечательно, что отрыв между ними составил лишь один голос.
Комиссию по городскому хозяйству ранее возглавлял Алексей Воронов, его заместителем был Алексей Мяги. Теперь депутат Мяги стал председателем комиссии, а его заместителем был избран Тармо Таммисте - бывший мэр Нарвы, ныне перешедший в оппозиционный лагерь.