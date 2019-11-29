Кылварт: мы отошли от концепции превращения жизни водителей в кошмар

- Водители – люди второго сорта? Наоборот!
- Рейди-теэ разгрузит дороги от пробок
- Без реализации подобных проектов движение встанет
- Рейди-теэ – это своего рода продолжение парка Кадриорг
Сегодня в Таллинне состоялось официальное открытие новой улицы Рейди-теэ. Мэр столицы Михаил Кылварт рассказал в студии Postimees, ожидает ли Таллинн будущее без пробок на дорогах.
Фрагмент беседы:
– Позволит ли новый проект разгрузить хотя бы частично улицы Таллинна? Водители очень сильно в этом сомневаются...
– Действительно, надо признать, что в процессе строительства пробки были вызваны еще в большем объеме, чем это было раньше. Строительство дороги всегда ограничивает объем пропускаемости. Сейчас новая дорога, безусловно, разгрузит и Пирита-теэ, и Нарвское шоссе.
К сожалению, мы понимаем, что это не решит проблему пробок в столице на сто процентов.
С учетом того, что объем движения возрастает, количество машин увеличивается, без реализации подобных проектов уже через несколько лет движение могло бы просто встать.
– Есть ощущение, что власти города иногда слишком сильно уповают на общественный транспорт, считая его панацеей от пробок. Должна ли быть альтернатива общественному транспорту? Или водители теперь – люди второго сорта?
– Мне кажется, наоборот!
Мы в реализации последних проектов постарались отойти от той концепции, которая предполагает, что для сокращения объема автотранспорта в городе, нужно сделать жизнь водителей наиболее неудобной и неприятной. Считаю, что эта концепция неадекватна.
Надо признать, что в городе несколько лет действительно придерживались такой концепции. Сейчас мы пересматриваем все строительные работы на уровне проектирования, и Рейди-теэ, проект которой был тоже пересмотрен, является тому подтверждением.
По этим же причинам мы отказались от реализации проекта «главной улицы», которая должна была бы сократить проходимость дороги в самом центре города – на Норвском шоссе – на 75 процентов. В принципе, тогда бы город просто встал.
Как известно, этот проект мы пересмотрели. В таком виде его реализация невозможна.
– Зачем вы настояли на изменении проекта Рейди-теэ?
– Этот тот самый момент, где у нас разошлись мнения с общественными организациями, в том числе и с Партией зеленых. На мой взгляд, закрепленное за договором «компромиссное» решение не имело экологической составляющей. Если бы мы придерживались того проекта, то движение остановилось бы на сужении дороги (в «горлышке» перед Русалкой – прим.ред.).
Сужение было предусмотрено там, где сходились основные дороги: Пирита-теэ, Рейди-теэ и Нарвское шоссе. Мы отказались от этой концепции, дорога была расширена. Мне кажется, что от этого выиграла и окружающая среда, так как чем меньше машин стоит в пробке, тем меньше они загрязняют воздух.
– На Пирита-теэ появилось несколько дополнительных светофоров. А не снизится ли от этого пропускная способность дороги?
– На самом деле, здесь не совсем линеарная логика, суть которой заключается в том, что чем больше светофоров, тем меньше пропускаемость дороги. Светофоры и знаки регулируют автомобильные потоки таким образом, чтобы скорость машин и цикличность светофоров были наиболее адекватно сбалансированы. Если движение при этом остается стабильным и плавным, вероятность пробок снижается.
При реализации проекта Рейди-теэ была применена новая технология, которая раньше не использовалась. Речь идет об умных цифровых дорожных знаках и запрограммированных светофорах.
В комплексе они в состоянии оперативно реагировать на ситуацию с движением, изменяя при необходимости цикличность светофоров и даже скорость движения. Замечу, что мы открываем дорогу на месяц раньше, поэтому некоторые технические моменты нужно будет еще отрегулировать, в том числе новые светофоры и цифровые знаки.
– Внимательные водители уже заметили камеры контроля скорости. Завершен ли процесс их легализации? Когда будут выписаны первые штрафы?
– Надо понимать, что дороги строит город, а устанавливает камеры и собирает штрафы государство. Этим занимается полиция, и деньги уходят не в казну города, а в госбюджет.
Более того, мы даже не устанавливаем камеры замера скорости, этим занимается Департамент шоссейных дорог. Если есть ограничение скорости, должен быть и контроль. И тут ничего не поделаешь.
Рейди-теэ – это не только дорога и все, что с ней связано. Это новая городская среда.
Символично, что за зеленую составляющую этого проекта будут отвечать специалисты парка Кадриорг. Рейди-теэ – это своего рода продолжение Кадриорга.
Променад и новую среду можно будет в полней мере оценить только весной, когда горожане и гости столицы смогут увидеть, насколько этот проект отличается от прежнего понимания того, как должна выглядеть дорога.
Помимо дороги, вдоль побережья была создана абсолютно новая рекреационная среда, построено восемь игровых площадок, установлено 64 спортивных и игровых элемента. Это четыре фонтана, более двухсот скамеек, специальные места, где влюбленные и отдыхающие смогут любоваться закатом и восходом. Уверен, что многие горожане по-новому откроют для себя это место.
Обслуживание Рейди-теэ будет обходиться городу примерно в 400 тысяч евро ежегодно.
Подробнее – в повторе!
- В районе Рейди- и Пирита-теэ продолжается бурный рост недвижимости. Почему эти процессы никак не состыковываются с возможностями транспортных артерий?
- Что делать с перегруженными дорогами столицы? Есть ли план Б?
- Должна ли быть альтернатива общественному транспорту?
- На кого будет возложено содержание Рейди-теэ в порядке? Во сколько это обойдется налогоплательщику?
- На днях дороги и улицы столицы неожиданно (в конце ноября!) обледенели. Почему никто оказался не готов к изменившимся погодным условиям?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia