Кылварт: мы отошли от концепции превращения жизни водителей в кошмар

Фрагмент беседы:

– Позволит ли новый проект разгрузить хотя бы частично улицы Таллинна? Водители очень сильно в этом сомневаются...

– Действительно, надо признать, что в процессе строительства пробки были вызваны еще в большем объеме, чем это было раньше. Строительство дороги всегда ограничивает объем пропускаемости. Сейчас новая дорога, безусловно, разгрузит и Пирита-теэ, и Нарвское шоссе.

К сожалению, мы понимаем, что это не решит проблему пробок в столице на сто процентов.

С учетом того, что объем движения возрастает, количество машин увеличивается, без реализации подобных проектов уже через несколько лет движение могло бы просто встать.

– Есть ощущение, что власти города иногда слишком сильно уповают на общественный транспорт, считая его панацеей от пробок. Должна ли быть альтернатива общественному транспорту? Или водители теперь – люди второго сорта?

– Мне кажется, наоборот!

Мы в реализации последних проектов постарались отойти от той концепции, которая предполагает, что для сокращения объема автотранспорта в городе, нужно сделать жизнь водителей наиболее неудобной и неприятной. Считаю, что эта концепция неадекватна.

Надо признать, что в городе несколько лет действительно придерживались такой концепции. Сейчас мы пересматриваем все строительные работы на уровне проектирования, и Рейди-теэ, проект которой был тоже пересмотрен, является тому подтверждением.

По этим же причинам мы отказались от реализации проекта «главной улицы», которая должна была бы сократить проходимость дороги в самом центре города – на Норвском шоссе – на 75 процентов. В принципе, тогда бы город просто встал.

Как известно, этот проект мы пересмотрели. В таком виде его реализация невозможна.

– Зачем вы настояли на изменении проекта Рейди-теэ?

– Этот тот самый момент, где у нас разошлись мнения с общественными организациями, в том числе и с Партией зеленых. На мой взгляд, закрепленное за договором «компромиссное» решение не имело экологической составляющей. Если бы мы придерживались того проекта, то движение остановилось бы на сужении дороги (в «горлышке» перед Русалкой – прим.ред.).

Сужение было предусмотрено там, где сходились основные дороги: Пирита-теэ, Рейди-теэ и Нарвское шоссе. Мы отказались от этой концепции, дорога была расширена. Мне кажется, что от этого выиграла и окружающая среда, так как чем меньше машин стоит в пробке, тем меньше они загрязняют воздух.

– На Пирита-теэ появилось несколько дополнительных светофоров. А не снизится ли от этого пропускная способность дороги?

– На самом деле, здесь не совсем линеарная логика, суть которой заключается в том, что чем больше светофоров, тем меньше пропускаемость дороги. Светофоры и знаки регулируют автомобильные потоки таким образом, чтобы скорость машин и цикличность светофоров были наиболее адекватно сбалансированы. Если движение при этом остается стабильным и плавным, вероятность пробок снижается.