Пт, 29.11.2019
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Студия Postimees: не зря ли потрачено 43 миллиона на Рейди-теэ?
14:00

Сегодня в Таллинне состоится официальное открытие новой улицы Рейди-теэ. Мэр столицы Михаил Кылварт пояснит в студии Postimees, наступит ли будущее без пробок на дорогах Таллинна?

Интервью можно будет увидеть в прямом эфире в 14:00!

  • Позволит ли новый проект решить хотя бы частично проблему пробок на улицах столицы?
  • На Пирита-теэ появились камеры контроля скорости. Завершен ли процесс их легализации? Когда будут выписаны первые штрафы?
  • В районе Рейди- и Пирита-теэ продолжается бурный рост недвижимости. Почему эти процессы никак не состыковываются с возможностями транспортных артерий?
  • Что делать с перегруженными дорогами столицы? Есть ли план Б?
  • Должна ли быть альтернатива общественному транспорту?
  • На кого будет возложено содержание Рейди-теэ в порядке? Во сколько это обойдется налогоплательщику?
  • На днях дороги и улицы столицы неожиданно (в конце ноября!) обледенели. Почему никто оказался не готов к изменившимся погодным условиям?

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