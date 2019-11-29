Студия Postimees: не зря ли потрачено 43 миллиона на Рейди-теэ?
Сегодня в Таллинне состоится официальное открытие новой улицы Рейди-теэ. Мэр столицы Михаил Кылварт пояснит в студии Postimees, наступит ли будущее без пробок на дорогах Таллинна?
Интервью можно будет увидеть в прямом эфире в 14:00!
- Позволит ли новый проект решить хотя бы частично проблему пробок на улицах столицы?
- На Пирита-теэ появились камеры контроля скорости. Завершен ли процесс их легализации? Когда будут выписаны первые штрафы?
- В районе Рейди- и Пирита-теэ продолжается бурный рост недвижимости. Почему эти процессы никак не состыковываются с возможностями транспортных артерий?
- Что делать с перегруженными дорогами столицы? Есть ли план Б?
- Должна ли быть альтернатива общественному транспорту?
- На кого будет возложено содержание Рейди-теэ в порядке? Во сколько это обойдется налогоплательщику?
- На днях дороги и улицы столицы неожиданно (в конце ноября!) обледенели. Почему никто оказался не готов к изменившимся погодным условиям?