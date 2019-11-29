В ДТП на шоссе Таллинн - Нарва пострадали два человека

Инцидент имел место около 22.35 в волости Хальяла Ляэне-Вирусокого уезда на 79-м километре шоссе Таллинн — Нарва. Mercedes-Benz C 200, которым управлял 40-летний мужчина, отклонился на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Škoda Octavia, за рулем которого находился 23-летняя женщина.