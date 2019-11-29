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  • В ДТП на шоссе Таллинн - Нарва пострадали два человека

В ДТП на шоссе Таллинн - Нарва пострадали два человека

В четверг, 28 ноября, на шоссе Таллинн — Нарва произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали двое, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 22.35 в волости Хальяла Ляэне-Вирусокого уезда на 79-м километре шоссе Таллинн — Нарва. Mercedes-Benz C 200, которым управлял 40-летний мужчина, отклонился на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Škoda Octavia, за рулем которого находился 23-летняя женщина.

Обоих водителей доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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