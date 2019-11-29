Конор Макгрегор возвращеается на ринг

Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что ирландец уже подписал контракт на бой в полусреднем весе. Поединок состоится 18 января 2020 года на турнире UFC 246. В последний раз Макгрегор выходил в октагон осенью 2018-го. В полусредней весовой категории он не выступал с 2016 года.

В октябре 31-летний ирландец анонсировал возвращение в октагон, выступая на пресс-конференции в Москве. Макгрегор также заявил о желании взять реванш у россиянина Хабиба Нурмагомедова.

В октябре 2018-го Макгрегор уступил Нурмагомедову в поединке за чемпионский пояс UFC в легком весе. Из-за участия в потасовке после боя ирландец был отстранен на полгода. Серроне уже упоминался в качестве возможного соперника ирландского бойца.