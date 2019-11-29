Месси в очередной раз признали лучшим созидателем игры

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров 2019 года, передает Sports.ru.
Лучшим был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси, набравший 299 очков. Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (85 очков). Третий — хавбек Эден Азар («Челси» / «Реал», 55).
Ранее Месси уже выигрывал эту награду в 2015, 2016 и 2017 годах.
1. Лионель Месси («Барселона») – 299 очков
2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 85
3. Эден Азар («Челси» / «Реал») – 55.