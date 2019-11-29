ЦСКА лишился шансов на плей-офф Лиги Европы, Россия потеряла третье место в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА лишился шансов на продолжение борьбы за путевку в плей-офф Лиги Европы. ЦСКА дома сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) и остался на четвертом месте группы Н. Зато повысил свои шансы на 1/16 финала ЛЕ "Краснодар", переигравший швейцарский "Базель" 1:0 благодаря голу Ари с пенальти на 72-й минуте. Теперь "Краснодару" ноебходимо в последнем туре группового раунда обыгрывать испанский "Хетафе", с которым "Краснодар" делит второе место в группе, набрав по девять очков, но уступая испанцам по дополнительным показателям. В матче с "Хетаве" Быкам" не поможет Ари - он был удален на 94-й минуте за шлепок соперника по лицу.

"Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях казахстанской "Астане" 1:2. Оле-Гуннар Сульшер привез в Нурсултан очень молодой состав, выпустя на поле сразу шесть игроков не старше 19 лет. Один из них, защитник Дишон Бернард, переправил мяч в собственные ворота на 62-й минуте при счете 1:1. "МЮ" уже обеспечил себе путевку в евровесну, а для казахского клуба победа над англичанами стала первой в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Неудачно завершил свой матч против немецкого "Айнтрахта" лондонский "Арсенал". Команда Уная Эмери не может выиграть в различных турнирах уже семь встреч кряду, чего с "канонирами" не случалось уже 27 лет.

Пьер-Эрик Обамеянг открыл счет на 45-й минуте, но удержать победу англичанам было не суждено - дубль Камады поставил крест на надеждах лондонцев - 1:2. "Арсенал", правда, уже обеспечил себе выход в 1/16 финала.

Шведский "Мальме" дома переиграл киевское "Динамо" 4:3 в драматичном матче. Шведы уже на второй минуте открыли счет, но к перерыву вели уже киевляне 2:1, к середине второго тайма "Мальме" снова вышел вперед 3:2, однако за 13 минут до конца встречи "Динамо" усилиями Беньямина Вербича счет сравняло. Победу шведам принесли последние секунды встречи, когда нападающий сборной Швеции Маркус Розенберг, оформив дубль, забил четвертый мяч в ворота украинцев.