Прокуратура хочет признать бывшего вице-мэра Тарту Суворова виновным только по одному эпизоду

В поданной на этой неделе кассационной жалобе в Государственный суд прокурор по особым делам Маргус Гросс просит частично отменить решение Тартуского окружного суда и вернуть дело в апелляционный суд для повторного рассмотрения.

Прокурор утверждает, что окружной суд не ответил на вопросы, поднятые в апелляции, а лишь согласился с мотивами решения Тартуского уездного суда.

Оправдание Суворова в попытке мошенничества и получении взятки от другого фигуранта уголовного дела - Ивана Зайца - прокурор Маргус Гросс обжаловать не стал, но при этом он по-прежнему требует признать бывшего вице-мэра виновным в получении взятки от имитатора преступления, к услугам которого прибегли силовики.