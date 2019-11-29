Ассистентский хет-трик российского олимпийского чемпиона помог поставить "Монреаль" на колени

Никита Гусев сделал ассистентский хет-трик в победном для "Нью-Джерси" матче против "Монреаля" (4:6).

На счету россиянина три результативные передачи в игре с «Канадиенс». Гусев закончил матч с показателем полезности «+3». Нападающий дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. Матч с «Монреалем» стал для него самым результативным за время выступлений в лиге и лучшим по показателю полезности. Ранее Гусев не набирал более очка за игру, передает Sports.ru.

Всего на счету бывшего игрока СКА 11 очков (5+6) в 21 матче, он занимает пятую строку бомбардиров "Нью-Джерси", при том, что айс-тайм россиянина составляет всего 12:56 за матч, что является десятым показателем для нападающих в "Нью-Джерси".

Гусев начинал сезон в топ-шесть нападающих "Дьяволов", но по ходу сезона был переведен в третье-четвертое звено, а также пропустил три игры по решению тренера команды, который объяснил вывод Гусева из состава проблемами россиянина с адаптацией к североамериканскому хоккею.