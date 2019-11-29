Партию Зеленского заподозрили в незаконном финансировании: фирмы-однодневки и жители сел перевели "Слуге народа" десятки миллионов

В этом документе на 1299 страницах были указаны все те, кто перечислял деньги партии в виде пожертвований. Среди благотворителей оказались кандидаты в депутаты, скандально известные бизнесмены, подставные предприниматели, фирмы-однодневки, компании, против которых возбуждены уголовные дела...

Всего партия "Слуга народа" с июля по сентябрь 2019 года получила 330 миллионов гривен различных взносов (более 11 млн евро). Из них 222 миллиона - на счета избирательных фондов тех кандидатов, которые были выдвинуты от имени "Слуги народа", а 95 млн гривен поступили на счета самой партии: 80 млн гривен перечислили коммерческие компании, еще 15 млн пришли от частных лиц.

Как выяснили журналисты проекта "Слідство.Інфо", более 30 млн гривен партия Зеленского получила от 11 компаний, которые являются фигурантами уголовных производств. Интересно, что все суммы пожертвований от этих фирм с сомнительной репутацией одинаковы - примерно по три миллиона гривен.

Пять из этих фирм - "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", "Экопивдень" и "Саквояж-Ют" - упоминаются в одном и том же уголовном деле о завладении горючим на более чем 8 миллионов гривен. Летом этого года во время обысков у одного из фигурантов дела полиция обнаружили печати тех самых компаний, которые стали спонсорами партия "Слуга народа". Эти компании в целом пожертвовали партии более 16 млн гривен - по 3,3 млн каждая.

Еще два спонсора партии - компании "Лана-Подове" и "Дары Закарпатья 1979" - фигурируют в уголовном деле об обналичивании более 150 млн гривен. Они также перечислили партии по 3,3 млн гривен.

Компания "Виста спейс" из Черноморска, против которой возбуждено уголовное дело о создании преступной организации с участием руководства страны (чиновники получали доходы от уклонения от уплаты налогов предприятиями), тоже отправило "Слуге народа" около 3,3 млн гривен.

Столько же перечислила одесская компания "Кодекс", фирма "Белойл систем", "Матиола-Р" из Ивано-Франковска - все они стали спонсорами партии на 3 с лишним миллиона гривен каждая.

Как указывается в расследовании, бухгалтерией партии "Слуга народа", ее юридическими и финансовыми отчетами занимается адвокатское бюро "Качура Лоерс". Его глава заявил, что не в курсе того, что спонсоры партии фигурируют в уголовных производствах.

Кроме того, расследователи выяснили, что в некоторых случаях деньги для президентской партии поступали от фирм-однодневок, зарегистрированных на паспорта жителей сел.

Как пишет Obozrevatel, к примеру, простой официант из села неожиданно стал на бумаге миллионером и перевел партии Зеленского целое состояние.

Ряд компаний перечислили "Слуге народа" по 400 тысяч рублей (5500 евро) каждая, причем некоторые из них делали более 20 переводов на эту сумму. Как отмечает издание, подобное дробление - способ избежать финансового мониторинга и не показывать источник дохода, так как если перевод будет на большую сумму, то банк обязан провести проверку.