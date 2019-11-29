Партию Зеленского заподозрили в незаконном финансировании: фирмы-однодневки и жители сел перевели "Слуге народа" десятки миллионов

Украинское Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) опубликовало в ноябре на своем сайте финансовый отчет за третий квартал 2019 года партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, пишет Newsru.com.
В этом документе на 1299 страницах были указаны все те, кто перечислял деньги партии в виде пожертвований. Среди благотворителей оказались кандидаты в депутаты, скандально известные бизнесмены, подставные предприниматели, фирмы-однодневки, компании, против которых возбуждены уголовные дела...
Всего партия "Слуга народа" с июля по сентябрь 2019 года получила 330 миллионов гривен различных взносов (более 11 млн евро). Из них 222 миллиона - на счета избирательных фондов тех кандидатов, которые были выдвинуты от имени "Слуги народа", а 95 млн гривен поступили на счета самой партии: 80 млн гривен перечислили коммерческие компании, еще 15 млн пришли от частных лиц.
Как выяснили журналисты проекта "Слідство.Інфо", более 30 млн гривен партия Зеленского получила от 11 компаний, которые являются фигурантами уголовных производств. Интересно, что все суммы пожертвований от этих фирм с сомнительной репутацией одинаковы - примерно по три миллиона гривен.
Пять из этих фирм - "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", "Экопивдень" и "Саквояж-Ют" - упоминаются в одном и том же уголовном деле о завладении горючим на более чем 8 миллионов гривен. Летом этого года во время обысков у одного из фигурантов дела полиция обнаружили печати тех самых компаний, которые стали спонсорами партия "Слуга народа". Эти компании в целом пожертвовали партии более 16 млн гривен - по 3,3 млн каждая.
Еще два спонсора партии - компании "Лана-Подове" и "Дары Закарпатья 1979" - фигурируют в уголовном деле об обналичивании более 150 млн гривен. Они также перечислили партии по 3,3 млн гривен.
Компания "Виста спейс" из Черноморска, против которой возбуждено уголовное дело о создании преступной организации с участием руководства страны (чиновники получали доходы от уклонения от уплаты налогов предприятиями), тоже отправило "Слуге народа" около 3,3 млн гривен.
Столько же перечислила одесская компания "Кодекс", фирма "Белойл систем", "Матиола-Р" из Ивано-Франковска - все они стали спонсорами партии на 3 с лишним миллиона гривен каждая.
Как указывается в расследовании, бухгалтерией партии "Слуга народа", ее юридическими и финансовыми отчетами занимается адвокатское бюро "Качура Лоерс". Его глава заявил, что не в курсе того, что спонсоры партии фигурируют в уголовных производствах.
Кроме того, расследователи выяснили, что в некоторых случаях деньги для президентской партии поступали от фирм-однодневок, зарегистрированных на паспорта жителей сел.
Как пишет Obozrevatel, к примеру, простой официант из села неожиданно стал на бумаге миллионером и перевел партии Зеленского целое состояние.
Ряд компаний перечислили "Слуге народа" по 400 тысяч рублей (5500 евро) каждая, причем некоторые из них делали более 20 переводов на эту сумму. Как отмечает издание, подобное дробление - способ избежать финансового мониторинга и не показывать источник дохода, так как если перевод будет на большую сумму, то банк обязан провести проверку.
Интересно, что все эти компании объединяет и то, что у них одна и та же дата регистрации - 21 марта 2019 года, у них одинаковые уставные фонды - до 2 тыс. гривен, они не ведут никакой финансовой деятельности, у них нет ни сайтов, ни номеров телефонов, ни страниц в соцсетях, а зарегистрированы эти фирмы-однодневки либо в обычных жилых домах, либо в офисных зданиях, где о таких фирмах никто не слышал.
К примеру, офис компании "Ярословова реклама" "прописан" в офисном здании на улице Вильямса, 4. Но там о такой фирме никто не знает - ее там никогда не было. Компания эта, существующая только на бумаге, зарегистрирована на Ярослава Кузка, прописанного в селе Черепин Черкасской области на улице Назаровская. Эта компания перечислила "Слуге народа" 6,6 млн грн десятками переводов.
Obozrevatel связался с Ярославом Кузко и его мамой. Оказалось, что этому "миллионеру" 23 года, он только вернулся из армии и работает официантом в ресторане. Никаких миллионов у семьи нет. Сам Ярослав ни о какой компании "Ярославова реклама" не знает. А на вопрос о том, где нашел такую сумму для партии, заявил, что деньги никому не переводил.
Похожая ситуация и с компаниями "Интернет трафик", "Веб маркет компани". Все они оформлены на жителей сел или мелких городов, но никто ранее из них не занимался бизнесом.
Отметим, что законодательство Украины никак не запрещает партиям и политическим объединениям получать деньги из сомнительных источников или от фигурантов уголовных дел. Распорядитель фонда партии должен лишь проверить, есть ли налоговый долг у фирмы, которая присылает деньги. На этом вся верификация заканчивается.
По нынешнему действующему законодательству Украины привлечь к ответственности саму партию очень сложно. Чтобы доказать, что был заговор и деньги переводились нелегально, нужно заранее проводить "негласные" следственные действия, записывать разговоры, показания и доказывать связь руководства партии с тем, кто отправил миллионы. Для этого нужно менять закон, правоохранительные органы должны иметь соответствующие полномочия, чтобы расследовать и доказывать наличие преступления.
Пока же в связи с вскрывшимися данными украинское издание обратилось в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) с просьбой расследовать источники пополнению бюджета президентской партии "Слуга народа", получившей более 330 млн гривен, и привлечь руководство партии к ответственности.