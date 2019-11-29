Для чего ты оставил меня?

Кстати, возраст понтификов упоминается в спектакле как один из сложных моментов в управлении католической церковью. Опять же, «Молодой папа» возник не на пустом месте. Мир меняется: сколько бы ни стоил прожитый опыт, старость подтормаживает, а посему не возглавляет, а плетется в хвосте. Хотя часто не в состоянии или не хочет этого понять.

Конечно, это не единственный ответ на вопрос о причине отречения. До конца его знает только сам Иосиф Ратцингер, ныне «Папа на покое», а строить гипотезы можно. В спектакле их много, но ни одна не разработана до конца. Собственно, текст превратился в набор упоминаний и оговорок. Бенедикт был Папой восемь лет, и за это время много чего произошло, было сказано или сделано. Иные события и поступки достойны отдельного спектакля – как, скажем, цитата, спровоцировавшая исламские смуты, или скандалы со священниками-педофилами, или радикальные реформаторские воззрения Бенедикта в прошлом (куда только делись?), или тот факт, что активного католичества почти не осталось в Европе, все больше в Латинской Америке. А ведь нынешний Папа именно оттуда...

«Я не рок-звезда!»

Да к слову уж и сама «духовная и нравственная гибель Европы». Это не цитата, кавычки здесь обозначают мои сомнения. А Папа-Барышников сетует со сцены: перестали-де европейцы рожать, хотят наслаждаться материальными благами и заниматься реализацией личности. За смысл его интонации не поручусь, но себя поймала на плебейском: да, и что в этом плохого? Я атеист и приехала смотреть спектакль об отречении католического первосвященника исключительно из соображений удовольствия и личностного роста. Заплатив нравоучителям за билет, между прочим, весьма немалые деньги, тем самым уделив именно им часть своих материальных благ ради духовных. Мне нормально.

Диалоги Папы с секретарем напоминают интервью по мейлу, когда вопросы и ответы не вытекают из контекста беседы, а существуют как отдельные пары, не всегда связанные друг с другом по смыслу. Обрывки, затравки, дразнилки. Да еще и ответы порой ни на что не отвечают, являясь просто набором сведений, как из Википедии. Кстати, она неоднократно упоминается в спектакле. Бенедикт – первый понтифик с аккаунтами в социальных сетях. Человек, много лет избегавший публичности, стал самым публичным Папой в истории: «Если на проповедь не собирается миллион, то это провал». Но «Я же не рок-звезда!». Хочешь насмешить бога – прими высший сан в иерархии. С другой стороны, права сестра Табиана: ведь в Папе люди видят живое воплощение Иисуса, можно ли тут увиливать?

Сестра Вечность