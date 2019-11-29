Эстония в следующем году может принять полноценный этап чемпионата мира по ралли

Чилийский этап чемпионата мира по ралли по календарю должен быть проведен в апреле, но в Чили на это время запланирован важный референдум, во время которого силы правопорядка не смогут полноценно обеспечить безопасность зрителей и участников. Вместо Ралли Чили организаторы чемпионата хотели провести Ралли Каталонии, но, по информации испанских СМИ, сроки и условия проведения ралли не устроили ни испанскую сторону, ни самих организаторов.

Таким образом, вместо 14 этапов чемпионата-2020 в календаре осталось 13, но если организаторы чемпионата мира хотят провести полный сезон, то тут открывается возможность для Эстонии. На данный момент Ралли Эстонии, которое носит выставочный характер, находится в календаре международного раллийного спорта на довольно неудобном месте перед Ралли Суоми и перед Ралли Сафари. Весной в Эстонии также провести этап чемпионата мира не получится, но если организаторы найдут возможность провести этап в августе, то Эстония готова принять такое соревнование. К такому повороту событий готовы как инфраструктура, так и сами гонщики, заявлявшие о том, что Ралли Эстонии в будущем могло бы претендовать на звание полноценного этапа раллийного чемпионата мира.