Архиепископ Урмас Вийльма встретится в Москве с патриархом Кириллом

Визит архиепископа является ответным на визит патриарха Кирилла, состоявшийся в 2013 году — до настоящего времени единственный визит патриарха в Таллинн, сообщила лютеранская церковь.

Встреча церковных глав состоится в пятницу, с эстонской стороны в ней примут участие архиепископ Урмас Вийльма, епископ региональной диаспоры Тийт Салумяэ и посол Эстонии в России Маргус Лайдре. Главы церквей обсудят духовное окормление эстонцев и людей с эстонскими корнями.

Лютеранская церковь действуют на территории России уже столетия, крупные землячества эстонцев наряду с Москвей и Петербургом есть и в Сибири, в возможности организации которых важную роль играет моральная поддержка православной церкви.

В пятницу вечером в посольстве Эстонии в Москве состоится богослужение для эстонского землячества.