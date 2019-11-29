Архиепископ Урмас Вийльма встретится в Москве с патриархом Кириллом

Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма и епископ Тийт Салумяэ в пятницу встретятся в Москве с патриархом Всея Руси Кириллом и землячеством проживающих в России эстонцев.
Визит архиепископа является ответным на визит патриарха Кирилла, состоявшийся в 2013 году — до настоящего времени единственный визит патриарха в Таллинн, сообщила лютеранская церковь.
Встреча церковных глав состоится в пятницу, с эстонской стороны в ней примут участие архиепископ Урмас Вийльма, епископ региональной диаспоры Тийт Салумяэ и посол Эстонии в России Маргус Лайдре. Главы церквей обсудят духовное окормление эстонцев и людей с эстонскими корнями.
Лютеранская церковь действуют на территории России уже столетия, крупные землячества эстонцев наряду с Москвей и Петербургом есть и в Сибири, в возможности организации которых важную роль играет моральная поддержка православной церкви.
В пятницу вечером в посольстве Эстонии в Москве состоится богослужение для эстонского землячества.
Являющийся вице-президентом Лютеранского всемирного союза по Центральной и Восточной Европе архиепископ выступит в воскресенье с проповедью в соборе Святого Петра и Павла в Москве. После богослужения состоится встреча с архиепископом евангелическо-лютеранской церкви в Европе Дитрихом Брауэром и членами руководимой им общины.