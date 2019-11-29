Жители Эстонии боятся экономического кризиса и иммигрантов

«Во всех трех странах Балтии бросается в глаза беспокойство о возможном экономическом и политическом кризисе, что может подвергнуть опасности суверенитет государства. Если в Эстонии этого боятся 54% жителей, то в Литве - 62% и в Латвии - 69% жителей», - сказал директор страхования ERGO Андрес Консап.

Из результатов исследования можно сделать вывод о высоком чувстве страха жителей перед приездом в страну ходатайствующих об убежище, беженцев и иммигрантов. По этому поводу серьезное беспокойство испытывает 51% жителей Эстонии, 58% жителей Латвии и 40% жителей Литвы. «Позитивно в этом только то обстоятельство, что, по сравнению с 2017 годом, во всех трех странах Балтии страх перед беженцами и иммигрантами все-таки уменьшился», - добавил Консап.

Страх перед военным конфликтом больше всего у жителей Латвии, из которых 56% боятся вооруженного конфликта внутри страны. В Литве этот показатель соответственно 50% и в Эстонии самый низкий показатель - 35%.

«Результаты исследования показывают, что чувство безопасности людей в связи с государственной безопасностью растет. По сравнению с периодом пятилетней давности, показатели улучшились во всех трех странах Балтии. Но интересен тот факт, что, по сравнению с другими возрастными группами, за государственную безопасность больше всего беспокоятся граждане в возрасте 18-24 и 64-75 лет», - подтвердил Консап.