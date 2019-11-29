Жители Эстонии боятся экономического кризиса и иммигрантов

Исследование безопасности, проведенное страховым обществом ERGO и исследовательской фирмой SKDS, показало, что во всех трех странах Балтии за пять лет выросло беспокойство о государственной стабильности и безопасности. Согласно этому исследованию 54% жителей Эстонии боятся экономического кризиса и 51% испытывают страх перед приездом в страну ходатайствующих об убежище, беженцев и иммигрантов.
«Во всех трех странах Балтии бросается в глаза беспокойство о возможном экономическом и политическом кризисе, что может подвергнуть опасности суверенитет государства. Если в Эстонии этого боятся 54% жителей, то в Литве - 62% и в Латвии - 69% жителей», - сказал директор страхования ERGO Андрес Консап.
Из результатов исследования можно сделать вывод о высоком чувстве страха жителей перед приездом в страну ходатайствующих об убежище, беженцев и иммигрантов. По этому поводу серьезное беспокойство испытывает 51% жителей Эстонии, 58% жителей Латвии и 40% жителей Литвы. «Позитивно в этом только то обстоятельство, что, по сравнению с 2017 годом, во всех трех странах Балтии страх перед беженцами и иммигрантами все-таки уменьшился», - добавил Консап.
Страх перед военным конфликтом больше всего у жителей Латвии, из которых 56% боятся вооруженного конфликта внутри страны. В Литве этот показатель соответственно 50% и в Эстонии самый низкий показатель - 35%.
«Результаты исследования показывают, что чувство безопасности людей в связи с государственной безопасностью растет. По сравнению с периодом пятилетней давности, показатели улучшились во всех трех странах Балтии. Но интересен тот факт, что, по сравнению с другими возрастными группами, за государственную безопасность больше всего беспокоятся граждане в возрасте 18-24 и 64-75 лет», - подтвердил Консап.
Исследование проведено при сотрудничестве Латвийского центра исследования общественного мнения SKDS, в нем по репрезентативной выборке приняли участие 1005 человек из Эстонии, Латвии и Литвы, то есть в общей сложности были собраны данные более чем 3000 человек в возрасте 18-74 лет. Ранее такое же исследование проводилось в 2014, 2015 и 2017 гг.