Что посмотреть на PÖFF в пятницу?

Накануне закрытия фестиваля, в пятницу, состоится специальный показ документального фильма «Андрей Тарковский. Кино, как молитва». После сеанса на вопросы почитателей творчества знаменитого режиссера ответит его сын Андрей Тарковский младший.

Две премьеры «Скрытые» и «Калел (15)» затронут деликатную тему трудного взросления подростков. Драма «Бруно» расскажет трогательную историю о поиске бездомным своего четвероногого друга. Повтор российской ленты «Керосин» даст повод как погрустить, так и посмеяться.

О режиссере Тарковском было сказано уже так много, что затмевается его собственный голос. Документальное полотно «Андрей Тарковский. Кино, как молитва» – это поэтический фильме-эссе, воодушевляющий и сентиментальный, рассказанный самим режиссером. Монолог Тарковского проводит нас через всю его жизнь. В фильме использованы ранее неопубликованные материалы и кадры.

«Керосин» – это печальная история об одиночестве, вымирающей деревне, человеческой жестокости и одном одиноком пожилом человеке. Фильм получил награды на «Кинотавре» и на кинофестивале в Выборге.

Драма «Калел (15)» обнажает социальную катастрофу Филиппин – страны с самым быстрым ростом ВИЧ среди подростков. Мир лицемерия, лжи и обмана. Пятнадцатилетний подросток. Он сын священника, ВИЧ-позитивный. Ему приходится принимать решения, которые ни один ребенок принимать не должен.

«Бруно» – это семейный фильм о дружбе. Единственное, что связывает бездомного Дэниэла с прошлым и семьей – пес по кличке Бруно. Однажды собака пропадает и мужчина впадает в отчаяние. Дэниэл отправляется на поиски друга и случайно сталкивается со сбежавшим из дома мальчиком. Портрет большого города, в котором, с одной стороны, правят одиночество и равнодушие, а с другой – обогащающая и всеобъемлющая дружба.