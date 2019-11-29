Пт, 29.11.2019
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На променаде улицы Рейди в Таллинне пройдут прогулки с гидами

Viimased tööd Reidi teel enne liiklusele avamist.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В пятницу и в субботу в Таллинне все желающие смогут познакомиться с променадом улицы Рейди и историей района порта на бесплатных прогулках с гидами на эстонском и русском языке, которые организует Управа района Кесклинн. Об этом сообщила пресс-служба управы района.

«Многие не знают, что до гибели броненосной лодки "Русалка" в 1852 году в Таллиннском заливе недалеко от берега во время шторма затонул парусник "Тверь". Остов парусника можно увидеть с променада улицы Рейди, с того места, где сейчас находится насосная станция. Приглашаем всех желающих на прогулку по улице Рейди, на которой можно будет узнать много интересного о районе порта», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В пятницу, 29 ноября, в 16 часов у памятника «Русалке» начнется прогулка на эстонском языке, которую проведут археолог Рагнар Нурк и историк искусства Ээро Кангор, которые оба работают в отделе охраны памятников старины Департамента городского планирования.

Прогулка на русском языке состоится  субботу в 11.30. Ее проведет известный гид Эдуард Кольхов. Участники прогулки встречаются у церкви Святого Симеона и Пророчицы Ханны (Ахтри, 7; смотрите на карте).

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