На променаде улицы Рейди в Таллинне пройдут прогулки с гидами

«Многие не знают, что до гибели броненосной лодки "Русалка" в 1852 году в Таллиннском заливе недалеко от берега во время шторма затонул парусник "Тверь". Остов парусника можно увидеть с променада улицы Рейди, с того места, где сейчас находится насосная станция. Приглашаем всех желающих на прогулку по улице Рейди, на которой можно будет узнать много интересного о районе порта», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.