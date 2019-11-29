Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 60 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Риги в Прагу начиная с 27 евро
Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 30 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная с 86 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 176 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 442 евро
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 60 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 47 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 44 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 149 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лос-Анджелес начиная с 468 евро
Туда-обратно из Таллинна в Куала-Лумпур начиная с 573 евро
Туда-обратно из Таллинна в Кейптаун начиная с 588 евро