ФСБ объявила о задержании в Крыму украинской военной шпионки

"ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ФСБ.

Там отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена).

Суд в Севастополе постановил арестовать россиянку.

"На заседании 27 ноября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, по 26 января 2020 года", - сказал "Интерфаксу" в пятницу представитель Ленинского райсуда Севастополя.

Это не первый случай с расследованием дел о госизмене в Севастополе.

Так, в ноябре 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота. По данным спецслужбы, капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.

Северо-Кавказский окружной военный 11 декабря 2018 года признал Пархоменко виновным по статье 275 УК РФ (госизмена) и назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Также он был лишен офицерского звания.

Судом и следствием было установлено, что в период прохождения военной службы по контракту в ВС РФ в должности помощника начальника группы войсковой части Пархоменко в течение двух лет (2003-2005 годы) имел доступ к сведениям, составляющим гостайну. В тот же период за деньги он выдавал эти сведения службам иностранного государства.

В апреле этого года Верховный суд России признал законным приговор Пархоменко.

"Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - сообщили тогда "Интерфаксу в пресс-службе суда.