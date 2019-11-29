Компания Google исполнила мечту многих пользователей

Речь идет о возможности отмечать лица людей на фото вручную. Функция пропала из сервиса Google после того, как тот отделился от социальной сети Google+ в 2015 году, пишет Ixbt.com.

Теперь такая функция появилась, правда, с одним ограничением. Нельзя просто так взять фото и начать отмечать на ней своих друзей и родственников. Сначала алгоритм сервиса должен определить, что на фотографии имеются лица людей или морды домашних любимцев. После этого можно будет приступить.