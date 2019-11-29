Компания Google исполнила мечту многих пользователей

Компания Google добавила в свой сервис Google Фото (Google Photos) новую функцию, о которой давно просили пользователи. Первым обратил внимание на новшество тематический ресурс AndroidPolice.
Речь идет о возможности отмечать лица людей на фото вручную. Функция пропала из сервиса Google после того, как тот отделился от социальной сети Google+ в 2015 году, пишет Ixbt.com.
Теперь такая функция появилась, правда, с одним ограничением. Нельзя просто так взять фото и начать отмечать на ней своих друзей и родственников. Сначала алгоритм сервиса должен определить, что на фотографии имеются лица людей или морды домашних любимцев. После этого можно будет приступить.
Иногда автоматика приложения не способна определить корректно личность на фото, например, если человек не смотрел прямо в камеру. Теперь пользователи могут внести правки в тэги или добавить новые.