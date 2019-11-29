Что делать, если вы обнаружили в недавно купленной квартире скрытые недостатки

Продавец, который занимается продажей своей недвижимости без посредников, может пострадать из-за своего незнания, если не укажет в договоре купли-продажи имеющиеся дефекты. Например, большое отверстие в стене за тяжелым шкафом, неисправный камин, протекающая труба под кухонной раковиной, невыносимый запах на лестничной клетке, наличие плесени и превышающие норму шум или вибрация - все это значительно понижает условия жизни или делает невозможным использование помещения.

Если недвижимое имущество не соответствует условиям договора, покупатель может потребовать, чтобы продавец выполнил договор, то есть отремонтировал или заменил испорченные или неработающие предметы или оборудование, если это не вызовет необоснованных затрат или неоправданных неудобств. Если продавец отказывается делать ремонт или заменить неработающее оборудование в течение разумного срока, это считается нарушением договора. В этом случае покупатель вправе требовать понижения цены или вообще может отказаться от совершенной сделки, обратившись в суд. Как правило, об этом предупреждает и нотариус.