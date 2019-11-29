Идут учения: Кайтселийт просит проявлять внимательность при перемещении в этом районе

В ходе учений будет отрабатываться усиленная охрана зданий в реальных городских условиях и содействие Кайтселийта полицейской операции и охране правопорядка в решении общих задач.

В субботу от полуночи до пяти часов утра подразделения будут осуществлять патрулирование территории департамента полиции и погранохраны.

В рамках учений по улицам будут перемещаться пешие и автопатрули, члены Кайтселийта в форме и с опознавательными знаками. В ходе учений будут использованы имитационные средства, не являющиеся опасными для населения.