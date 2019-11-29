Сегодня вечером Кайтселийт проведет в Таллинне учения

В пятницу, 29 ноября, с 19.00 до полуночи Кайтселийт будет отрабатывать в таллиннском районе Рахумяэ действия по защите порядка и охране объекта.
В ходе учений будет отрабатываться усиленная охрана зданий в реальных городских условиях и содействие Кайтселийта полицейской операции и охране правопорядка в решении общих задач.
В субботу от полуночи до пяти часов утра подразделения будут осуществлять патрулирование территории департамента полиции и погранохраны.
В рамках учений по улицам будут перемещаться пешие и автопатрули, члены Кайтселийта в форме и с опознавательными знаками. В ходе учений будут использованы имитационные средства, не являющиеся опасными для населения.
Местное население оповещается через местные издания, соцсети и непосредственным оповещением. Кайтселийт просит проявлять внимательность при перемещении в этом районе.