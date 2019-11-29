Эстонские школы Ида-Вирумаа в беде: не хватает средств на поддержку русскоязычных детей

В Ярвеской школе учащихся, чей родной язык русский, больше, чем эстонцев, но дополнительное языковое обучение не финансируется. Есть трудности и у других школ Ида-Вирумаа, ждущих поддержки от государства, пишет "Северное побережье".
На необходимость дополнительных средств для эстонских школ Ида-Вирумаа обратили внимание как объединение руководителей школ, так и Вируское общество эстонского образования. Первой ударила в набат директор Ярвеской школы города Кохтла-Ярве Анне Эндъярв, где ситуация особенно сложная.
В середине октября она отправила ходатайства четверым высоким чиновникам в Министерстве образования и науки, но прошло более месяца, а ответа не поступило. На повторное обращение пришел ответ на прошедшей неделе, которым бюджет школы не поддержишь.
Необходимость в дополнительных уроках
А для чего просят помощи у государства? В Ярвеской школе с эстонским языком обучения 320 учащихся, и из них у 180-ти эстонский язык не является родным. Только в одном классе детей, чей родной язык эстонский, большинство. Несколько лет комплектовались и отдельно классы учащихся, чей родной язык русский, так как их доля в эстонских классах была больше.
Школа год от года в учебную программу 1-3-х классов добавляла каждую неделю два учебных часа. Да и в других классах уроков эстонского было больше предназначенного программой.
"Родители постоянно переводят в школу своих детей из русских школ и классов с глубоким языковым погружением. Мы создаем маленькие учебные группы, так как из-за недостаточного владения языком ученик становится ребенком с особыми потребностями. И это не только в эстонском языке, но и по другим предметам", - поясняет Эндъярв.
Особенно много проблем с теми учениками, которые приходят в третью ступень основной школы, чтобы повысить свои шансы дальнейшего обучения, но по причине незнания языка они не понимают содержание предметов. "Часто у наших будущих учеников настолько низкий языковой уровень, что для них обучение по всем предметам, где на сто процентов эстонский язык, - непосильное дело".
Эндъярв подчеркивает, что у учащихся с иным родным языком возникает двойная нагрузка, отсюда и пропуски и проблемы с поведением. "Очень большая часть родителей не способна помочь своим детям в учебе, поскольку они сами не владеют эстонским языком, но желают своим детям лучших возможностей и, как правило, ждут от детей хороших оценок".
В то же время использование эстонского языка ограничивается только временем на уроках, так как в городе крайне мало кружков по интересам с эстонским языком обучения. "На переменах, в кружках по интересам, дома и среди друзей стабильно используется иной язык. Естественно, этого мало - учить эстонский язык только в школе".
Нагрузка на школьный бюджет
Директор школы желает, чтобы государство поддержало обучение эстонскому языку детей с другим домашним языком, поскольку от этого страдает как фонд зарплаты учителей, так и качество обучения:
"Нагрузка на школьный бюджет очень велика, почти 20000 евро в год, к которым добавляются налоги. При такой пропорции учащихся Ярвеская школа не в состоянии обеспечить хороший уровень обучения эстонскому языку и обходиться своим бюджетом. У учителей очень велика нагрузка и ответственность. Очень трудно найти учителей, когда известно, что объем работы, по сравнению с эстоноязычным образованием в остальной Эстонии, здесь многократно больший".
В предложении, отправленном министерству, говорится, что государство могло бы поддержать проведение еженедельных дополнительных уроков, а за дополнительную работу учителя получали бы дополнительную плату и появилась бы также возможность организации кружков по интересам с эстонским языком общения.
Сейчас поддержка государством классов с языковым погружением осуществляется и 30-процентная надбавка выплачивается учителям в Нарвской эстонской гимназии, в Силламяэской эстонской основной школе и в государственной школе Ваналинна в Нарве.
"Дополнительные средства оправданны и для Ярвеской школы, где у 56 процентов учащихся другой родной язык. Еще несколько лет назад это число составляло 40 процентов. К сожалению, ситуация меняется очень быстро, поэтому для быстрых перемен нужны финансовые основания", - считает Эндъярв.
Как представитель выпускников входящая в попечительский совет Ярвеской школы руководитель внешних связей Министерства культуры Анне-Ли Реймаа и попечительский совет находят очень оправданным дополнительное финансирование школ.
"Если у нынешних учеников проблемы по причине недостаточного владения эстонским языком, то вместе с самоуправлениями государству следует найти решение. Я не могу обещать, что использование языка станет камнем преткновения в создании внутреннего климата и достижении учебных результатов. Школьные проблемы подняты, и их нужно воспринимать со всей серьезностью. Школа нуждается в государственной поддержке, чтобы обеспечить жизнеспособность эстоноязычного основного образования в городе Кохтла-Ярве", - отметила Реймаа.
Министерство ценит, но денег не обещает
В поступившем 22 ноября из министерства ответе вице-канцлер по вопросам планирования и управления Пярт-Эо Раннап пишет, что обращение руководства школы Кохтла-Ярве воспринято очень серьезно и основательно изучаются возможности для поддержки Ярвеской школы. "Мы ценим достойный и тяжкий труд, который проделывают ежедневно учителя эстонского языка. Сегодня во многих школах с эстонским языком обучения увеличивается доля учащихся с другим родным языком, где учителя нуждаются в поддержке как для преподавания эстонского языка, так и предметного обучения".
Но после признания проблемы высокий чиновник отмечает, что, к сожалению, у министерства отсутствуют средства для равной поддержки всех подобных школ. "Мы очень серьезно и безотлагательно займемся рассмотрением этой темы и целостным ее решением".
Доля учащихся с иным домашним языком в эстонских школах Ида-Вирумаа
- Ярвеская школа Кохтла-Ярве - 56%
- Иллукаская школа - 46%
- Кохтла-Ныммеская школа - 42%
- Йыхвиская основная школа - 40%
- Тойлаская гимназия - 27%
- Кивиылиская средняя школа №1 - 25%
- Ийзакуская гимназия - 17%
- Майдлаская школа - 15%
Помощник тойлаского волостного старейшины Керда Эйерт (на снимке), которая собрала данные, сказала, что данные неокончательные, но они ясно показывают ситуацию в эстонских школах Ида-Вирумаа. "Осознание проблемы пришло вначале в школах Тойлаской волости, при анализе составов учащихся. Тема показалась достойной более широкого рассмотрения. Самоуправление и школа в одиночку слишком слабы, чтобы создать нужный резонанс, поэтому очень важно действовать сообща", - говорит Эйерт.
В ближайшее время готовится обращение Ида-Вирумааского союза самоуправлений, которое указывает на необходимость выделения дополнительных средств.