Эстонские школы Ида-Вирумаа в беде: не хватает средств на поддержку русскоязычных детей

В предложении, отправленном министерству, говорится, что государство могло бы поддержать проведение еженедельных дополнительных уроков, а за дополнительную работу учителя получали бы дополнительную плату и появилась бы также возможность организации кружков по интересам с эстонским языком общения.

Сейчас поддержка государством классов с языковым погружением осуществляется и 30-процентная надбавка выплачивается учителям в Нарвской эстонской гимназии, в Силламяэской эстонской основной школе и в государственной школе Ваналинна в Нарве.

"Дополнительные средства оправданны и для Ярвеской школы, где у 56 процентов учащихся другой родной язык. Еще несколько лет назад это число составляло 40 процентов. К сожалению, ситуация меняется очень быстро, поэтому для быстрых перемен нужны финансовые основания", - считает Эндъярв.

Как представитель выпускников входящая в попечительский совет Ярвеской школы руководитель внешних связей Министерства культуры Анне-Ли Реймаа и попечительский совет находят очень оправданным дополнительное финансирование школ.

"Если у нынешних учеников проблемы по причине недостаточного владения эстонским языком, то вместе с самоуправлениями государству следует найти решение. Я не могу обещать, что использование языка станет камнем преткновения в создании внутреннего климата и достижении учебных результатов. Школьные проблемы подняты, и их нужно воспринимать со всей серьезностью. Школа нуждается в государственной поддержке, чтобы обеспечить жизнеспособность эстоноязычного основного образования в городе Кохтла-Ярве", - отметила Реймаа.

Министерство ценит, но денег не обещает

В поступившем 22 ноября из министерства ответе вице-канцлер по вопросам планирования и управления Пярт-Эо Раннап пишет, что обращение руководства школы Кохтла-Ярве воспринято очень серьезно и основательно изучаются возможности для поддержки Ярвеской школы. "Мы ценим достойный и тяжкий труд, который проделывают ежедневно учителя эстонского языка. Сегодня во многих школах с эстонским языком обучения увеличивается доля учащихся с другим родным языком, где учителя нуждаются в поддержке как для преподавания эстонского языка, так и предметного обучения".

Но после признания проблемы высокий чиновник отмечает, что, к сожалению, у министерства отсутствуют средства для равной поддержки всех подобных школ. "Мы очень серьезно и безотлагательно займемся рассмотрением этой темы и целостным ее решением".