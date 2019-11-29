Депутаты растаскивают монетный двор по своим деревням

Своих в беде не бросают: в этом году в качестве так называемых крышевых денег планируется распределить 4,2 миллиона евро. Многие объединения, которые получат денежные вливания, связаны с членами партий.

Поскольку значительное количество региональных инвестиций будет все же передано работающим в Таллинне объединениям, тем, кто работает за пределами столицы, активную и явную пользу приносят политики из их региона. Хорошим примером может быть родившийся в пыльвамааской деревне Рууса Тийт Кала (EKRE) или единственный из партии «Отечество» депутат, избранный в регионе Валгамаа и Пыльвамаа Прийт Сибуль.

Перед третьим чтением бюджета четыре парламентские партии выступили с предложение разделить региональные инвестиции, то есть так называемые крышевые деньги в размере 4,2 миллиона евро на 483 объекта. Как и в прошлом году, единственная, кто отказался распределять крышевые деньги, была Партия реформ, которая хотела бы направить эти суммы на повышение зарплат учителям. Поскольку белки со своим мнением остались в одиночестве, и в парламенте оно не прошло, нет смысла на этом долго останавливаться.

Больший кусок Хааберсти

Большую часть региональных инвестиции планирует раздать Центристская партия – 1,6 миллиона евро. Большую часть из них – 115 000 евро – центристы оставили в Таллинне, в районе Хааберсти для проектирования и строительства зоны занятий спортом и проведения досуга.

Большой вклад Центристская партия внесла в Ида-Вирумаа, где деньги получили несколько нарвских детских садов. В отличие от других партий, центристы вложили этот регион больше всего денег. Меньше всех получили только Валгамаа и Рапламаа, где денежное вливание больше 5000 евро получили лишь по одному учреждению: Ярвакандиский детский сад Pesamuna -10 000 евро и Валгаский спортивный клуб – 6000 евро. Заслуживает внимания тот факт, что Центристская партия поддержала 5000 евро MTÜ Ravikanep, которое борется за то, чтобы лечебная конопля была узаконена в Эстонии.

Также поддержку от Центристской партии получили несколько обществ культуры и досуга, а также приходов. Из спортивных клубов приличные деньги получил, например, Пярнуский волейбольный клуб, на деятельность которого выделили 10 000 евро.

Но стоит отметить, что главным тренером клуба является Аво Кеель, который сам состоит в рядах Центристской партии. Бывшему работодателю премьер-министра Юри Ратаса – Эстонскому союзу волейбола – подарили 30 000 евро, 6000 евро получил и Шахматный союз, президентом которого является центрист Андрей Коробейник.