Депутаты растаскивают монетный двор по своим деревням

В этом году под вывеской региональных инвестиций политики планируют разделить дотации между связанными с ними недоходными объединениями, пишет Postimees.
Своих в беде не бросают: в этом году в качестве так называемых крышевых денег планируется распределить 4,2 миллиона евро. Многие объединения, которые получат денежные вливания, связаны с членами партий.
Поскольку значительное количество региональных инвестиций будет все же передано работающим в Таллинне объединениям, тем, кто работает за пределами столицы, активную и явную пользу приносят политики из их региона. Хорошим примером может быть родившийся в пыльвамааской деревне Рууса Тийт Кала (EKRE) или единственный из партии «Отечество» депутат, избранный в регионе Валгамаа и Пыльвамаа Прийт Сибуль.
Перед третьим чтением бюджета четыре парламентские партии выступили с предложение разделить региональные инвестиции, то есть так называемые крышевые деньги в размере 4,2 миллиона евро на 483 объекта. Как и в прошлом году, единственная, кто отказался распределять крышевые деньги, была Партия реформ, которая хотела бы направить эти суммы на повышение зарплат учителям. Поскольку белки со своим мнением остались в одиночестве, и в парламенте оно не прошло, нет смысла на этом долго останавливаться.
Больший кусок Хааберсти
Большую часть региональных инвестиции планирует раздать Центристская партия – 1,6 миллиона евро. Большую часть из них – 115 000 евро – центристы оставили в Таллинне, в районе Хааберсти для проектирования и строительства зоны занятий спортом и проведения досуга.
Большой вклад Центристская партия внесла в Ида-Вирумаа, где деньги получили несколько нарвских детских садов. В отличие от других партий, центристы вложили этот регион больше всего денег. Меньше всех получили только Валгамаа и Рапламаа, где денежное вливание больше 5000 евро получили лишь по одному учреждению: Ярвакандиский детский сад Pesamuna -10 000 евро и Валгаский спортивный клуб – 6000 евро. Заслуживает внимания тот факт, что Центристская партия поддержала 5000 евро MTÜ Ravikanep, которое борется за то, чтобы лечебная конопля была узаконена в Эстонии.
Также поддержку от Центристской партии получили несколько обществ культуры и досуга, а также приходов. Из спортивных клубов приличные деньги получил, например, Пярнуский волейбольный клуб, на деятельность которого выделили 10 000 евро.
Но стоит отметить, что главным тренером клуба является Аво Кеель, который сам состоит в рядах Центристской партии. Бывшему работодателю премьер-министра Юри Ратаса – Эстонскому союзу волейбола – подарили 30 000 евро, 6000 евро получил и Шахматный союз, президентом которого является центрист Андрей Коробейник.
И хотя фракция EKRE значительно меньше фракции «Отечества», обе получили по 1,2 миллиона евро. 50 000 евро партия поддержит НКО «Эстонское общество детей и подростков с диабетом», на которые они смогут купить себе инсулиновые помпы и другие принадлежности. Ту же сумму получит MTÜ Miikaeli Ühendus Kohila Mõisakool, и деньги пойдут на поддержку деятельности организации. Кроме того, партия поможет ярваскому тиру MTÜ Järva Jahilasketiiru, которому дадут 13 000 евро. Всего деньги от EKRE получит 121 организация, и средняя сумма составит 9917 евро. Самой маленькой дотацией партии будут 5000 евро, ее правящая партия даст на 61 деятельность. В случае EKRE при распределении денег характерно, что большой вклад внесен в поддержку развития маленьких населенных пунктов. В большей степени крышевые деньги получили активисты маленьких поселков из числа членов EKRE, а также связанные с ними организации.
Крупные суммы партия выделила на внутреннюю безопасность и обществам спасателей-добровольцев. Много дотаций раздали церквям, в советах и правлениях которых было много членов партии, или вообще ключевые фигуры.
То, что многим связанным с членами партии недоходным объединениям даются крышевые деньги, видно и в случае «Отечества». Например, партия выделила MTÜ Civita 15 000 евро, чтобы оно сняло рассказывающий об обороноспособности Эстонии документальный фильм. Единственным членом правления НКО является давний член партии «Отечество» Берит Теэяэр. Самая большая сумма от партии, 40 000 евро, пойдет на ремонт здания Пайдеского дома музыки и театра. О делах в Пайде лучше всего знает его мэр и член партии «Отечество» Прийт Вярк. Партия спешит на помощь и волостной управе Вильянди, чтобы восстановить бункер лесных братьев в Эннексемяэ. На это выделено 9000 евро. Кроме того, для подготовки к олимпийским играм в Токио 6000 евро получит Расмус Мяги. 7000 евро поддержат дискобола Магнуса Кирта, для подготовки к тем же олимпийским играм.
Деньги раздают своим
Получателей крышевых денег «Отечества» всего 143, а средняя сумма дотации составит 8392 евро. Эстонский союз многодетных семей, в правлении которого находится жена лидера партии Хелира-Валдора Сеэдера Янне Сеэдер, получит дотацию на деятельность в размере 20 000 евро.
Такие примеры есть еще: фонд Väärtustades Elu, которым руководит входящая в состав «Отечества» Кая Капста-Форрестер, получит 10 000 евро; MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti, членом которого является парламентарий Тармо Круузимяэ, получил 5000 евро; Тюриский приход святого Мартина Эстонской евангелической церкви получит на реставрацию башни церкви 20 000 евро, священником прихода является давний член партии Теэт Хансшмидт. Заслуживает внимания поддержка 35 000 евро Elamusspordikeskus Ühing MTÜ. Построивший центр Майт Мерилоо в январе этого года пожертвовал партии 25 000 евро.
И хотя социал-демократы распределяют меньшую, чем правящие партии сумму, – 200 000 евро – и в их случае в глаза бросается партийное предпочтение. Во многих случаях деньги дают тем объединениям, в правлениях которых есть какой-то однопартиец, или тем самоуправлениям, которыми руководят соцдемы. Так по 5000 евро получат как городская управ Выру, так и волостная управа Сетомаа, во главе которых стоят социал-демократы.
Самым странным является выделение 5000 евро MTÜ Ideraator, которое учредили позавчера, то есть в тот же день, когда стало известно, что объединению выделяют деньги. Ideraator работает в Ярвамаа, а предложение дать деньги этой организации сделал заместитель председателя партии и депутат парламента Лаури Ляэнеметс. В числе прочего, он является бывший старейшиной волости Вяэтса и член правления Ярвамааского союза самоуправлений, а потому очень хорошо знает этот регион и местных жителей.
Вчера Ляэнеметс сказал Delfi, что совпадение дат учреждения Ideraator и выделения крышевых денег это – «замечательное стечение обстоятельств». Журналисты Postimees его вчера вечером поймать не смогли.
Как можно видеть, при распределении крышевых денег предпочтение получали те регионы, из которого был избран представитель в Рийгикогу. Например, в Таллинне соцдемы планируют выделить региональные дотации лишь объединениям, связанным с Пыхья-Таллинном. Из районов Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне во фракции соцдемов, состоящей из 10 человек, попали Яак Юске и Рийна Сиккут. Таким же образом в глаза бросается Вырумаа и ранее упомянутая дотация, которую дают Ярвамаа. И оттуда в парламент попали два депутата.
Предложения о поправках в парламентской финансовой комиссии обсудят на будущей неделе. За тем пройдет третье чтение государственного бюджета.