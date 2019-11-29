Через три года в Таллинне будет построено 175 000 квадратных метров офисных площадей! Куда столько?

Руководитель отдела коммерческой недвижимости 1Partner Кирилл Вигул сказал: «Хотя в последнее время девелоперы говорят, что действуют с осторожностью, новые высотки растут с беспрецедентной скоростью».

«Если классическую коммерческую недвижимость начинают строить, когда главный арендатор уже найден, сейчас многие крупные застройщики верят, что они сдадут все помещения при любых обстоятельствах», - сказал Вигул.

ФОТО: 1Partner

«В ближайшие несколько лет наибольшее количество новых офисных площадей появится в районе Ярвевана, где первые офисные здания возникли почти незаметно. Еще один большой центр притяжения - городок Юлемисте, который, благодаря буму в ИТ-секторе, не имеет проблем с поиском арендаторов, но имеет проблему с парковочными местами», - добавил Вигул.

По словам эксперта по коммерческой недвижимости, самая дорогая арендная плата за новые офисные помещения А-класса в центре города - от 16 до 20 евро за квадратный метр. Цены в Мустамяэ и Кристийне составляют 11 и 13 евро, а в Юлемисте и Ярвевана - 12-15 евро за квадратный метр в месяц.