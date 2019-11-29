«Арсенал» уволил Эмери, команду возглавил легенда эпохи Арсена Венгера

Специалист покинул команду вместе со своим штабом. Временно исполняющим обязанности назначен Фредрик Юнгберг.

«Решение принято в связи с тем, что результаты и игра команды не отвечали требуемому уровню.

Мы попросили Фредди Юнгберга взять на себя ответственность за первую команду в качестве временного главного тренера. Верим, что Фредди способен вести нас вперед.

Идут поиски нового главного тренера, когда они завершатся, мы выпустим заявление», – говорится на официальном сайте клуба.

«Мы от души благодарим Унаи и его коллег, которые прикладывали все усилия, чтобы вернуть клуб на тот уровень, которого мы все ждем и требуем. Желаем Унаи и его штабу успехов в будущем», – заявил Джош Кронке, сын владельца «Арсенала» Стэна Кронке и директор клуба.

Лондонцы не побеждают уже 7 матчей во всех турнирах, это худший результат за 27 лет. Команда не имела подобной серии за 22 года (в 1996-2018 годах) под руководством Арсена Венгера.

Эмери возглавил «Арсенал» весной 2018 года. В сезоне-2018/19 он вывел команду в финал Лиги Европы, где «канониры» уступили «Челси» (1:4). В чемпионате Англии-2018/19 «Арсенал» финишировал пятым.