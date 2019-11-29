ТОП-5 бактерий, которые убивают жителей Эстонии: листерия не в лидерах

Сейчас скорее всего нет ни одного жителя Эстонии, который не слышал о бактерии Listeria monocytogenes – это маленькая бактерия способна пошатнуть министерское кресло, отправить в отставку канцлеров, заставить запинаться главу правительства, оставить без работы сотни людей в Эстонии и стать причиной смерти.
Но статистика Департамента здоровья говорит о том, что в рейтинге бактерий, которые вызвали заболевания и стали причиной смерти жителей Эстонии, листерия вовсе не лидирует, пишет Postimees.
Если рассмотреть бактериальные болезни и оставить за скобками венерические болезни, мы получим новый – за период 2016-2018 годов – рейтинг бактериальных болезней.
1. На первом месте пневмококковая инфекция, из-за которой в 2016-2018 годах умерли 38 человек, а заразились за этот период 498 человек.
Пневмококковую инфекцию вызывает бактерия Streptococcus pneumoniae, или пневмококк. Пневмококк – грамположительная парная бактерия (диплококк). Сейчас известно более 40 серогрупп пневмококка, которые делятся в свою очередь на 90 серотипов. Из них 10-12 серотипов являются причиной 70 процентов всех инвазивных заболеваний.
Пневмококк является представителем нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей человека. Известно, что 5-20 процентов здоровых взрослых людей и 10-30 процентов детей являются носителями этой бактерии. Уровень носительства наивысший у детей до двух лет, поскольку у них отсутствуют антитела. Также больше всего носителей в закрытых коллективах, например, в детских учреждениях, армии, тюрьме, домах призрения и т.д. Хотя заразиться пневмококковой инфекцией можно в любом возрасте, чаще всего заражаются дети до двух лет, пожилые люди и лица с иммунодефицитом. Пневмококковая инфекция – серьезная проблема как для развивающихся, так и развитых стран. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год в мире заболевают пневмококковой инфекцией почти 10,6 миллионов детей до пяти лет и умирает от вызванных этой бактерией болезней почти два миллиона людей.
2. Из-за листериоза в этот период умерли десять человек и заразились 41 человек.
Листериоз – заболевание, вызываемое бактерией Listeria monocytogenes. Оно больше всего угрожает лицам с иммунодефицитом, симптомы включают повышенную температуру, менингит и расстройство желудочно-кишечного тракта. Спорадические случаи заболевания листериозом происходят круглый год, но всплеск заболеваний приходится на лето. Причиной вспышек заболеваний становится употребление зараженных продуктов, среди которых недостаточно термически обработанных мясной и рыбной продукции, непастеризованного молока и изготовленного из него сыра, сырые фрукты и овощи.
В группу риска заражения входят беременные, новорожденные, пожилые и лица с иммунодефицитом. Также в группу риска относятся люди с хроническими заболеваниями, как рак, диабет, болезни сердца, СПИД или алкоголизм.
Вероятность заражения беременных женщин листериозом примерно в 20 раз превышает аналогичный показатель среди других здоровых взрослых людей. Листериоз может приводить к выкидышу или мертворождению. Новорожденные могут также иметь низкую массу тела при рождении, септицемию и менингит.
3. Из-за болезни легионеров (легионеллез) умерли девять и заболели 48 человек.
Легионеллез – острая инфекционная болезнь, основной формой которой является пневмония.
Заболевание получило свое название в результате съезда делегатов Американского легиона в 1976 года в Филадельфии (США), где пневмонией заболели 182 человека, из них умерли 29.
В Европе легионеллез носит сезонный характер – вспышка приходится на летние месяцы, когда больше всего путешественников.
По сообщениям, 75-80% больных — это люди в возрасте старше 50 лет и 60-70% из них — мужчины. Другие факторы риска внебольничного легионеллеза, не связанного с поездками, включают: курение, неумеренное потребление спиртных напитков, болезнь легких, нарушение иммунитета и хронические респираторные или почечные болезни.
Факторы риска больничной пневмонии включают следующие: недавно перенесенная хирургическая операция, интубация, которая представляет собой процесс введения трубки в трахею, механическая вентиляция, аспирация, наличие назогастральных трубок и использование оборудования респираторной терапии. Наиболее восприимчивыми субъектами являются пациенты с нарушенной иммунной системой, включая пациентов, перенесших операцию по трансплантации органов, и онкологических больных, а также пациентов, принимающих кортикостероиды.
Прогностическими факторами смерти вследствие болезни легионеров является поздняя диагностика и позднее назначение надлежащего лечения с помощью антибиотиков, преклонный возраст и наличие сопутствующих болезней.
4. Из-за бактерии Haemophilus influenzae в период с 2016 по 2018 года умерли шесть человек и заболели 176.
Гемофильная инфекция — острая инфекционная болезнь, вызванная гемофильной палочкой (Haemophilus influenzae).
До внедрения Hib-вакцины бактерия Haemophilus influenzae типа b (Hib) была ведущей причиной заболевания неэпидемическим бактериальным менингитом среди детей во всем мире. В 95% случаев причиной тяжелой формы заболевания является капсульный тип b (Hib). Эта бактерия может бессимптомно колонизировать носоглотку человека, особенно у детей. Бактерия может распространяться на соседние участки, вызывая средний отит и синусит, или может обусловить возникновение пневмонии вследствие аспирации. В более редких случаях она может стать причиной инвазивного заболевания – преимущественно менингита и пневмонии, но также и эпиглоттита, септического артрита и др.
Более 90% инвазивных форм инфекции приходится на детей в возрасте до пяти лет, большинство которых составляют дети грудного возраста. Дети в менее развитых странах и территориях, как правило, становятся жертвой инфицирования на более ранних этапах младенчества.
Показатели летальности могут быть высокими в случае возникновения менингита, вызываемого Haemophilus influenzae, варьируя в диапазоне от пяти процентов при надлежащем лечении до высоких уровней в пределах 60 процентов без такого лечения. Из числа выживших 20-40 процентов страдает от таких последствий заболевания, как глухота и слепота.
По данным ВОЗ, каждый год в мире Hib-инфекцией заражается почти три миллиона людей, из них умирает почти 400 000 людей.
В последние годы число заражений детей уменьшилось, а число взрослых – выросло.
5. Менингококковая инфекция, кампилобактериоз и энтерогеморрагическая бактерия E. Coli стали в этот период причиной шести смертей (каждая унесла по две жизни).
Причиной появления менингококковой инфекции становится бактерия Neisseria meningitidis, или менингококк. — это основная причина возникновения бактериального менингита и септицемии. Возбудителем кампилобактериоза является бактерия Campylobacter, всего выделено около 20 серотипов, чаще всего причиной заболевания становится вид Campylobacter jejuni. Escherichia coli (E. coli) – это бактерия, обычно обнаруживаемая в нижних отделах кишечника теплокровных организмов. Большинство штаммов E.coli безвредные, но некоторые штаммы могут вызывать тяжелое пищевое отравление. Основными источниками вспышек STEC являются сырые или не прошедшие достаточную тепловую обработку продукты из мясного фарша, сырое молоко и овощи, загрязненные фекалиями. В большинстве случаев болезнь проходит сама, но иногда может развиваться заболевание, представляющее угрозу для жизни, включая гемолитический уремический синдром (ГУС), особенно у детей раннего возраста и пожилых людей.