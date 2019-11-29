ТОП-5 бактерий, которые убивают жителей Эстонии: листерия не в лидерах

Но статистика Департамента здоровья говорит о том, что в рейтинге бактерий, которые вызвали заболевания и стали причиной смерти жителей Эстонии, листерия вовсе не лидирует, пишет Postimees.

Если рассмотреть бактериальные болезни и оставить за скобками венерические болезни, мы получим новый – за период 2016-2018 годов – рейтинг бактериальных болезней.

1. На первом месте пневмококковая инфекция, из-за которой в 2016-2018 годах умерли 38 человек, а заразились за этот период 498 человек.

Пневмококковую инфекцию вызывает бактерия Streptococcus pneumoniae, или пневмококк. Пневмококк – грамположительная парная бактерия (диплококк). Сейчас известно более 40 серогрупп пневмококка, которые делятся в свою очередь на 90 серотипов. Из них 10-12 серотипов являются причиной 70 процентов всех инвазивных заболеваний.

Пневмококк является представителем нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей человека. Известно, что 5-20 процентов здоровых взрослых людей и 10-30 процентов детей являются носителями этой бактерии. Уровень носительства наивысший у детей до двух лет, поскольку у них отсутствуют антитела. Также больше всего носителей в закрытых коллективах, например, в детских учреждениях, армии, тюрьме, домах призрения и т.д. Хотя заразиться пневмококковой инфекцией можно в любом возрасте, чаще всего заражаются дети до двух лет, пожилые люди и лица с иммунодефицитом. Пневмококковая инфекция – серьезная проблема как для развивающихся, так и развитых стран. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год в мире заболевают пневмококковой инфекцией почти 10,6 миллионов детей до пяти лет и умирает от вызванных этой бактерией болезней почти два миллиона людей.

2. Из-за листериоза в этот период умерли десять человек и заразились 41 человек.

Листериоз – заболевание, вызываемое бактерией Listeria monocytogenes. Оно больше всего угрожает лицам с иммунодефицитом, симптомы включают повышенную температуру, менингит и расстройство желудочно-кишечного тракта. Спорадические случаи заболевания листериозом происходят круглый год, но всплеск заболеваний приходится на лето. Причиной вспышек заболеваний становится употребление зараженных продуктов, среди которых недостаточно термически обработанных мясной и рыбной продукции, непастеризованного молока и изготовленного из него сыра, сырые фрукты и овощи.

В группу риска заражения входят беременные, новорожденные, пожилые и лица с иммунодефицитом. Также в группу риска относятся люди с хроническими заболеваниями, как рак, диабет, болезни сердца, СПИД или алкоголизм.

Вероятность заражения беременных женщин листериозом примерно в 20 раз превышает аналогичный показатель среди других здоровых взрослых людей. Листериоз может приводить к выкидышу или мертворождению. Новорожденные могут также иметь низкую массу тела при рождении, септицемию и менингит.

3. Из-за болезни легионеров (легионеллез) умерли девять и заболели 48 человек.

Легионеллез – острая инфекционная болезнь, основной формой которой является пневмония.

Заболевание получило свое название в результате съезда делегатов Американского легиона в 1976 года в Филадельфии (США), где пневмонией заболели 182 человека, из них умерли 29.