РБК: Чечня лучше других расходует бюджет программ по модернизации России
В 33 регионах России средства на нацпроекты освоены меньше чем наполовину, показал анализ РБК. Хуже всего исполнены бюджеты на "Международную кооперацию и экспорт", "Производительность труда и поддержку занятости" и "Экологию". Наивысших успехов в расходовании бюджетных средств на различные программы по модернизации России добилась Чеченская республика.
Бюджетные средства, предусмотренные региональными бюджетами (включая трансферты из федерального бюджета) на реализацию национальных проектов, освоены более чем на две трети лишь в 11 регионах, а 33 региона израсходовали на нацпроекты меньше 50% плановых годовых ассигнований. Это следует из открытых данных по состоянию на 8 ноября в системе «Электронный бюджет», операторами которой являются Федеральное казначейство и Минфин.
Лидерами по исполнению бюджетов на нацпроекты стали Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%).Самое низкое исполнение расходов на нацпроекты обнаружено в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%). Более чем наполовину средства, предусмотренные под нацпроекты, к 8 ноября потратили 52 региона, включая Санкт-Петербург (63,4%).
Между тем эксперты полагают, что говорить о каких-либо закономерностях в освоении регионами денег на нацпроекты пока рано. Так, регионы финансируют большую долю расходов в четвертом квартале, чем в каждом из первых трех. Поэтому те, кто сейчас кажется отстающим, могут к концу года подтянуться. С другой стороны, ситуацию с освоением бюджетов на нацпроекты в среднем по России нельзя назвать благополучной, в том числе в связи с медленным освоением средств на инвестиции в проектах, связанных со строительством инфраструктуры.
Согласно данным «Электронного бюджета», наилучшим образом всеми бюджетами бюджетной системы России (федеральный, региональные и бюджеты госфондов) освоены средства на нацпроекты «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%). Хуже всего исполнены бюджеты на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (45,6%), «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%), «Экология» (37,3%) и «Цифровая экономика» (24,1%).
Глава Минкомсвязи Константин Носков прогнозировал, что исполнение расходов по нацпроекту «Цифровая экономика» составит порядка 85% по итогам года. Как писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, низкий процент исполнения на сегодняшний день обусловлен тем, что работы в рамках нацпроекта не авансируются, а оплачиваются по факту выполнения.
Кроме того, многие нацпроекты связаны с финансированием капитальных расходов и представляют значительные суммы. Кроме того, иногда требуется предварительная работа - например, инвентаризация сетей перед заменой труб. Хотя сами указы были подписаны в 2018 году, 2019 год фактически стал первым годом их исполнения, поскольку параметры их финансирования были определены только в начале этого года, и один год вряд ли может быть показательным.
Кроме того, проект по той или иной причине может задерживаться, а в некоторых случаях за низкими показателями освоения могут стоять реальные проблемы, в том числе такие, на которые власти региона могут не иметь возможности повлиять. «Например, нам известен случай, когда регион не смог исполнить часть показателей по проекту »Международная кооперация и экспорт« в части объема экспорта продукции АПК в силу аномальных погодных условий», - пояснила замдиректора группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Другие эксперты отмечают, что освоение средств является лишь одним из показателей успешности нацпроектов, и не меньшее внимание следует обращать в том числе на достижение промежуточных целей.
Между тем рядовые россияне вообще не понимают сущности нацпроектов, а глава Сбербанка Герман Греф недавно заявил, что нацпроекты не дадут искомого результата из-за недостаточно качественного структурирования и неправильной расстановки приоритетов.
«Это не зависит от объема денег. В эффективной системе управления ты в отсутствии ресурсов находишь пути решения, в неэффективной модели ты при избытке ресурсов единственное что производишь - большое количество шума, которое не дает качественного результата. В макромасштабе все то же самое - если у тебя нет эффективного инструмента, совершенно бессмысленно обсуждать все остальное», - добавил Греф.