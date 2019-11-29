РБК: Чечня лучше других расходует бюджет программ по модернизации России

Бюджетные средства, предусмотренные региональными бюджетами (включая трансферты из федерального бюджета) на реализацию национальных проектов, освоены более чем на две трети лишь в 11 регионах, а 33 региона израсходовали на нацпроекты меньше 50% плановых годовых ассигнований. Это следует из открытых данных по состоянию на 8 ноября в системе «Электронный бюджет», операторами которой являются Федеральное казначейство и Минфин.

Лидерами по исполнению бюджетов на нацпроекты стали Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%).Самое низкое исполнение расходов на нацпроекты обнаружено в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%), Дагестане (25,9%), Тверской области (26%) и Карелии (27%). Более чем наполовину средства, предусмотренные под нацпроекты, к 8 ноября потратили 52 региона, включая Санкт-Петербург (63,4%).

Между тем эксперты полагают, что говорить о каких-либо закономерностях в освоении регионами денег на нацпроекты пока рано. Так, регионы финансируют большую долю расходов в четвертом квартале, чем в каждом из первых трех. Поэтому те, кто сейчас кажется отстающим, могут к концу года подтянуться. С другой стороны, ситуацию с освоением бюджетов на нацпроекты в среднем по России нельзя назвать благополучной, в том числе в связи с медленным освоением средств на инвестиции в проектах, связанных со строительством инфраструктуры.

Согласно данным «Электронного бюджета», наилучшим образом всеми бюджетами бюджетной системы России (федеральный, региональные и бюджеты госфондов) освоены средства на нацпроекты «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%). Хуже всего исполнены бюджеты на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (45,6%), «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%), «Экология» (37,3%) и «Цифровая экономика» (24,1%).

Глава Минкомсвязи Константин Носков прогнозировал, что исполнение расходов по нацпроекту «Цифровая экономика» составит порядка 85% по итогам года. Как писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, низкий процент исполнения на сегодняшний день обусловлен тем, что работы в рамках нацпроекта не авансируются, а оплачиваются по факту выполнения.

Кроме того, многие нацпроекты связаны с финансированием капитальных расходов и представляют значительные суммы. Кроме того, иногда требуется предварительная работа - например, инвентаризация сетей перед заменой труб. Хотя сами указы были подписаны в 2018 году, 2019 год фактически стал первым годом их исполнения, поскольку параметры их финансирования были определены только в начале этого года, и один год вряд ли может быть показательным.

Кроме того, проект по той или иной причине может задерживаться, а в некоторых случаях за низкими показателями освоения могут стоять реальные проблемы, в том числе такие, на которые власти региона могут не иметь возможности повлиять. «Например, нам известен случай, когда регион не смог исполнить часть показателей по проекту »Международная кооперация и экспорт« в части объема экспорта продукции АПК в силу аномальных погодных условий», - пояснила замдиректора группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Другие эксперты отмечают, что освоение средств является лишь одним из показателей успешности нацпроектов, и не меньшее внимание следует обращать в том числе на достижение промежуточных целей.

Между тем рядовые россияне вообще не понимают сущности нацпроектов, а глава Сбербанка Герман Греф недавно заявил, что нацпроекты не дадут искомого результата из-за недостаточно качественного структурирования и неправильной расстановки приоритетов.