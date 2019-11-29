Опять! Стол из IKEA представляет опасность!

Покрытый стеклом туалетный столик напугал семью из Великобритании: неожиданно поверхность стола разлетелась на мелкие кусочки, передает Kodustiil.
Домохозяйка Ханна только что убаюкала ребенка, когда вдруг услышала странный грохот на втором этаже. Быстро взбежав наверх, она увидела повсюду осколки. Ханна решила, что разбилось окно, но окно было целым - лопнула и разлетелась на мелкие кусочки стеклянная часть стоявшего в ванной купленного в IKEA туалетного столика серии MALM.
«Представляю, что бы произошло, если бы мы с дочкой в этот момент находились в ванной!» - сказала домохозяйка изданию dailymail.co.uk.
У шведского мебельного гиганта в прошлом случались подобные казусы со стеклянными поверхностями. Представители IKEA, тем не менее, приносили извинения, заявляя, что все их изделия разработаны и изготовлены в строгом соответствии с правилами безопасности.
Поделившись случившимся в социальных сетях, Ханна призналась, что была не в курсе подобных инцидентов и планирует в будущем гораздо более критично относиться к товарам из IKEA.
Mother issues a warning after her £85 Ikea glass-topped dressing table CRACKED without warning https://t.co/E4a9xo6NJF— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 28, 2019