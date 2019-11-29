Иллар Леметти не получил первичную правовую защиту

«Но вне зависимости от этого очевидно, что в ситуации, когда человека уволили с места работы, не представляется возможным защищать свои права требованием запретить увольнение (даже если бы подавать такое требование было бы возможным). Таким образом, в ситуации, когда увольнение уже состоялось, суд может предложить подателю жалобы изменить свое требование. Заново поданная жалоба может потребовать признать незаконным увольнение и выплатить за это денежную компенсацию», - пояснил Кристьян Сийгур.