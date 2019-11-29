Иллар Леметти не получил первичную правовую защиту

В пятницу, 29 ноября, Таллиннский административный суд не удовлетворил ходатайство уволенного с поста канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти о применении первичной правовой защиты, но при этом дал ему время устранить недочеты в его жалобе.
«Леметти обратился в административный суд, чтобы запретить свое увольнение. С точки зрения законодательства, регулирующего государственную службу, допустимость подобных требований, по меньшей мере, сомнительна», - отметил председатель Таллиннского административного суда Кристьян Сийгур.
«Но вне зависимости от этого очевидно, что в ситуации, когда человека уволили с места работы, не представляется возможным защищать свои права требованием запретить увольнение (даже если бы подавать такое требование было бы возможным). Таким образом, в ситуации, когда увольнение уже состоялось, суд может предложить подателю жалобы изменить свое требование. Заново поданная жалоба может потребовать признать незаконным увольнение и выплатить за это денежную компенсацию», - пояснил Кристьян Сийгур.
Суд разъяснил Иллару Леметти возможность уточнения поданной им жалобы. Если в течение 15 дней Леметти не устранит недостатки в своей жалобе, она будет ему возвращена. Решение окружного суда можно оспорить в течение 15 дней.