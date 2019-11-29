Пока, российский газ! Эстонско-финский газопровод готов

Летом этого года Elering завершила работы по укладке морского участка газопровода Balticconneсtor. В среду на этой неделе морской участок трубопровода объемом 14 тысяч кубометров наполнили природным газом, а к утру пятницы подняли давление до 30 бар.

Участок трубопровода на суше наполнили газом уже 23 октября. Чтобы заполнить этот участок объемом 21 тысяча кубометров природным газом понадобилось двое суток.

В ближайшие недели пройдут испытания соединительных трубопроводов в Эстонии, Финляндии и Латвии. Согласно намеченным планам, поставщики газа смогут начать использовать трубопровод с 1 января следующего года.

Эстония, Финляндия и Латвия договорились, что газ по трубопроводу будет подаваться без дополнительных тарифов.

С 2021 года должен заработать трубопровод между Литвой и Польшей. Таким образом Эстония подключится к единой системе европейских газопроводов. Ранее оператор газопровода Elering заявлял, что увеличение конкуренции приведет к снижению цен для потребителей.