Железнодорожные переезды и пешеходные переходы станут безопаснее

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что стратегия в Eesti Raudtee в сфере безопасности предусматривает масштабный вклад в развитие соответствующей инфраструктуры — шлагбаумов, ограждений и семафоров.

Работы по ее обновлению начнутся уже в этом году и завершить их предполагается в течение четырех-пяти лет, передало предприятие.

«Подписанный в пятницу договор предусматривает разработку автоматизированных систем безопасности на 103 переездах и 9 переходах через железную дорогу. В ходе работ мы установим на своих переездах шлагбаумы, на переходах — предупреждающие светофоры и звуковую сигнализацию, там, где это необходимо», - сообщил председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

В частности, автоматические системы предупреждения о приближении поезда будут разработаны и установлены на переходах в Китсекюла и Веэренни в Таллинне. Звуковой и световой сигнализацией предстоит оснастить пешеходные переходы в Кехра, Аэгвийду, Йыхви и Раазику.

По договору, испанская компания должна будет спроектировать и провести все необходимые для этого работы, включая поставку и монтаж оборудования.