Железнодорожные переезды и пешеходные переходы станут безопаснее

Предприятие Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) в пятницу заключило с испанской компанией Ingeniería y Control Ferroviario договор на общую сумму в 11 млн евро, в соответствии с которым в ближайшие несколько лет в Эстонии будут модернизированы железнодорожные переезды и пешеходные переходы.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что стратегия в Eesti Raudtee в сфере безопасности предусматривает масштабный вклад в развитие соответствующей инфраструктуры — шлагбаумов, ограждений и семафоров.
Работы по ее обновлению начнутся уже в этом году и завершить их предполагается в течение четырех-пяти лет, передало предприятие.
«Подписанный в пятницу договор предусматривает разработку автоматизированных систем безопасности на 103 переездах и 9 переходах через железную дорогу. В ходе работ мы установим на своих переездах шлагбаумы, на переходах — предупреждающие светофоры и звуковую сигнализацию, там, где это необходимо», - сообщил председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.
В частности, автоматические системы предупреждения о приближении поезда будут разработаны и установлены на переходах в Китсекюла и Веэренни в Таллинне. Звуковой и световой сигнализацией предстоит оснастить пешеходные переходы в Кехра, Аэгвийду, Йыхви и Раазику.
По договору, испанская компания должна будет спроектировать и провести все необходимые для этого работы, включая поставку и монтаж оборудования.
Из 150 переездов на дорогах Eesti Raudtee автоматическими шлагбаумами оборудованы 36. По планам, к 2024 году в инфраструктуре предприятия не должно остаться ни одного перехода и переезда, не оснащенного автоматическими системами безопасности для пешеходов и автотранспорта.