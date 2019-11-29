Пт, 29.11.2019
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  • Двухкратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу и трех попавшихся на допинге эстонцев дисквалифицировали на четыре года

Двухкратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу и трех попавшихся на допинге эстонцев дисквалифицировали на четыре года

Андрус Веэрпалу и Мати Алавеp

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Международный союз лыжных гонок сообщил, что эстонские спротсмены Карел Таммъярв, Андреас Веэрпалу и Альго Кярп, оказавшиеся весно участниками международного допингового скандала, получили четырехлетние дисквалификации. Также на четыре года дисквалифицированы бывший главный тренер сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавер и двукратный чемпион Олимпиад Андрус Веэрпалу, передает Postimees.

"Мы провели основательное расследование - сказала представитель FIS Сара Льюис - Андруса Веэрпалу подозревают нарушении антидопинговых правил. Посколько пока еще до конца расследование не завершено, то детали кейса Веэрпалу пока не могут быть обнародованы."

Первичное нарушение допинговых правил означает в FIS четырехлетнее отстранение. Три эстонских лыжника Карел Таммъярв, Андреас Веэрпалу и Альго Кярп признали себя виновными в употреблении допинга.

На пресс-конференции в марте Таммъярв заявил, что Андрус Веэрпалу был в курсе употребления допинга как Таммъярвом, так и Веэрпалу-младшим, но насколько бывшй легендарный лыжник Андрус Веэрпалу замешан в допинговом скандале, пока неизвестно.

Мати Алавер также получил четыре года дисквалификации. Ранее Алавера Харьюский уездны суд приговорил к году лишения свободы условно за склонение к употреблению допинга.

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