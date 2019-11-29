Большие планы KFC: более 20 новых ресторанов, работа для 800 человек и скидки

Apollo Group планирует открыть в странах Балтии в ближайшие три года еще более 20 ресторанов Kentucky Fried Chicken (KFC). Также KFC присоединится к программе лояльности Apollo Group.
В пятницу в торговом центре Ülemiste состоялось торжественное открытие ресторана KFC, который стал обслуживать клиентов еще в октябре. На месте были управляющий директор KFC по Центральной и Восточной Европе, исполнительный директор KFC в странах Балтии и представители Apollo Group, сообщает BNS.
Со дня открытия KFC в торговом центре Ülemiste посетили более 50 000 человек. В ближайшие три года в странах Балтии откроется еще более 20 ресторанов, которые дадут работу более 800 людям.
«Для KFC Эстония очень важный рынок и у нас здесь большие планы по расширению. Хотя расширение не единственное, на чем мы сосредоточимся – прежде всего, для нас важно предлагать качественные блюда с легендарным вкусом и заниматься развитием программы для сотрудников KFC», - сказал управляющий директор KFC по Центральной и Восточной Европе Олег Писклов.
По словам исполнительного директора Apollo Group Яануса Виханда, KFC хорошо приняли и предлагаемые блюда отвечают ожиданиями и вкусам жителей Эстонии.
Куриное мясо KFC берут из Литвы, но в будущем предприятие не исключает возможность сотрудничества с местными производителями.
KFC присоединится к программе лояльности Apollo Group, что даст такие же спецпредложения и скидки в KFC, как в кинотеатрах и книжных магазинах Apollo, Blender, O'Learys и т.д.