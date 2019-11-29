Пт, 29.11.2019
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LG обвинили в краже дизайна интерфейса Samsung

Samsung.

ФОТО: Ahn Young-joon/AP

LG официально представила новую версию оболочки для своих смартфонов — UX 9.0. Однако многие пользователи заметили в ней подвох, сообщает Ferra.

В UX 9.0 изменен дизайн меню, иконок и интерфейса всех предустановленных приложений. Появилась, конечно, и темная тема, поскольку оболочка работает на операционной системе Android 10.

Проблема однако в том, что интерфейс прошивки теперь до боли похож на One UI от Samsung. Как написал один из пользователей в комментариях под видео на YouTube: «Wow the New One UI looks so good, oh wait» («Ого, новая One UI выглядит просто отлично, хотя погодите-ка...»).

Впрочем серьезно обвинять LG в плагиате вряд ли кто-то станет. Новый интерфейс на Android 10 до конца года должны опробовать владельцы LG G8 ThinQ и V50 ThinQ.

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