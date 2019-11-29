LG обвинили в краже дизайна интерфейса Samsung

В UX 9.0 изменен дизайн меню, иконок и интерфейса всех предустановленных приложений. Появилась, конечно, и темная тема, поскольку оболочка работает на операционной системе Android 10.

Проблема однако в том, что интерфейс прошивки теперь до боли похож на One UI от Samsung. Как написал один из пользователей в комментариях под видео на YouTube: «Wow the New One UI looks so good, oh wait» («Ого, новая One UI выглядит просто отлично, хотя погодите-ка...»).