LG обвинили в краже дизайна интерфейса Samsung

LG официально представила новую версию оболочки для своих смартфонов — UX 9.0. Однако многие пользователи заметили в ней подвох, сообщает Ferra.
В UX 9.0 изменен дизайн меню, иконок и интерфейса всех предустановленных приложений. Появилась, конечно, и темная тема, поскольку оболочка работает на операционной системе Android 10.
Проблема однако в том, что интерфейс прошивки теперь до боли похож на One UI от Samsung. Как написал один из пользователей в комментариях под видео на YouTube: «Wow the New One UI looks so good, oh wait» («Ого, новая One UI выглядит просто отлично, хотя погодите-ка...»).
Впрочем серьезно обвинять LG в плагиате вряд ли кто-то станет. Новый интерфейс на Android 10 до конца года должны опробовать владельцы LG G8 ThinQ и V50 ThinQ.