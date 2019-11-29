Украденные из православной церкви иконы вернули храму

«Сегодня (вчера – ред.) у нас счастливый день, поскольку после долгого ожидания мы получаем обратно иконы, которые отняли у нас в один из храмовых праздников», - сказал настоятель Церкви Преображения Ардалион Кесккюла, указывая на изготовленный в 1872 году иконостас и царские врата посредине.

Председатель прихода Тынис Йоранд назвал дату – 21 августа 1994 года, поскольку в этот день в церкви проходила церемония крещения, в которой среди прочих участвовал какой-то чужой молодой человек – студент-историк изобразительного искусства. Предположительно у чужака возникли дурные мысли и он спрятался в башне церкви до того момента, пока храм закрылся, а после спокойно сделал свое дело.

На следующее утро на царских вратах, где должны были находиться иконы Матфея и Иоанна, зияли овальные дыры, а в алтарном шкафе не оказалось 11 других икон. Осталась только двенадцатая, которая стояла в центре храма на постаменте и не попалась на глаза вору. Полиция вышла на след предполагаемого преступника, но он в содеянном не признался.

Спустя целое поколение настоятель прихода получил звонок из Департамента охраны памятников старины с радостной новостью, что туда принесли две иконы из православной церкви в Хяэдемеэсте. «Но в этом смысле радость осталась неполной, поскольку 11 икон по-прежнему считаются пропавшими, - отметил Кесккюла. – Гипотеза такова, что они выглядели обычно и их удалось реализовать, а иконы из иконостаса настолько специфические, что они так и остались стоят, но, к счастью, хорошо сохранились».

Настоятель считает, что современным бандитам нет разницы, что украсть, чтобы заработать денег. «Раньше верующий народ предупреждал своих наследников, что на кладбище и в церкви ничего брать нельзя, но воспитание нескольких десятилетий и капитализм не расположены ценить духовные вещи»,- признал Кесккюла.