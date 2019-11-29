Украденные в православной церкви иконы вернули в храм

«У нас счастливый день, поскольку после долгого ожидания мы получаем обратно иконы, которые отняли у нас в один из храмовых праздников», - сказал настоятель Церкви Преображения Ардалион Кесккюла, указывая на изготовленный в 1872 году иконостас и царские врата посредине.

Председатель прихода Тынис Йоранд назвал дату кражи – 21 августа 1994 года. В этот день в церкви проходило крещение, в котором среди прочих участвовал какой-то посторонний молодой человек, студент, изучающий историю изобразительного искусства. Предполагается, что он спрятался в церкви, дождался, пока храм закроется, а после спокойно сделал свое дело.

На следующее утро на царских вратах, где должны были находиться иконы Матфея и Иоанна, зияли овальные дыры, а в алтарном шкафу не оказалось 11 других икон. Осталась только двенадцатая, которая стояла в центре храма на постаменте и не попалась на глаза вору. Полиция вышла на след предполагаемого преступника, но он в содеянном не признался.

Спустя 25 лет настоятелю прихода позвонили из Департамента охраны памятников старины с радостной новостью, что им принесли две иконы из православной церкви в Хяэдемеэсте. «Но в этом смысле радость осталась неполной, поскольку 11 икон по-прежнему числятся пропавшими, - отметил Кесккюла. – Мы предполагаем, что поскольку они выглядели обычно, их удалось реализовать, а иконы из иконостаса настолько специфические, что их пришлось спрятать. К счастью, они хорошо сохранились».

Настоятель считает, что современным преступникам все равно, что красть, - лишь бы заработать. «Раньше верующие предупреждали детей, что на кладбище и в церкви ничего брать нельзя, но воспитание нескольких десятилетий и капитализм не расположены ценить духовное», - признал Кесккюла.