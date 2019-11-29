Поиски кандидата на должность вице-канцлера МВД по миграции провалились: Марту Хельме никто не понравился

Конкурс Госканцелярии по поиску вице-канцлера МВД по политике внутренней безопасности, миграции и охраны порядка провалился, так как министр внутренних дел Март Хельме не нашел среди кандидатов подходящего человека.
На закончившийся недавно конкурс поступили заявления от семи кандидатов, среди которых не нашлось подходящего Марту Хельме человека, сообщил портал новостей вещания со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Политика внутренней безопасности, миграции и охраны порядка – это важные сферы, которые мне близки и где я считаю важным, чтобы будущий вице-канцлер разделял мои взгляды на развитие этой области. Надеюсь найти такого партнера в рамках следующего конкурса", – отметил министр.
С января до вступления в должность нового вице-канцлера его задачи будет выполнять канцлер Лаури Лугна.