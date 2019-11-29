Поиски кандидата на должность вице-канцлера МВД по миграции провалились: Марту Хельме никто не понравился

На закончившийся недавно конкурс поступили заявления от семи кандидатов, среди которых не нашлось подходящего Марту Хельме человека, сообщил портал новостей вещания со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Политика внутренней безопасности, миграции и охраны порядка – это важные сферы, которые мне близки и где я считаю важным, чтобы будущий вице-канцлер разделял мои взгляды на развитие этой области. Надеюсь найти такого партнера в рамках следующего конкурса", – отметил министр.