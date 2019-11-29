Суд освободил из-под стражи обвиняемых в жестоком убийстве в Ыйсмяэ

Суд счет, что 15-летнего и 16-летнего молодых людей можно освободить из-под стражи с применением электронного надзора, но только после вступления в силу постановления уездного суда. Прокуратура может обжаловать постановление уездного суда в течение 15 суток в Таллиннском окружном суде. Слушание уголовного дела начнется 23 марта за закрытыми дверями, поскольку обвиняемые являются несовершеннолетними.

Напомним, что полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве 53-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа в Таллинне на Ыйсмяэ-теэ. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда молодые люди были взяты под стражу.

Утром 20 августа у многоквартирного дома по Ыйсмяэ-теэ в Таллинне было найдено тело мужчины с признаками насилия. Погибшему было 53 года, он вел асоциальный образ жизни. По оценке судебного врача, мужчина скончался вследствие нанесенных побоев. Полицейские нашли на месте события доказательства и на основании собранной информации начали выяснять личности возможных подозреваемых. 23 августа они задержали подростков 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда 24 августа молодые люди были взяты под стражу на время ведения предварительного следствия.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности Хиско Вареса, молодые люди не наказывались ранее в уголовном порядке, но они знакомы полиции.

«Молодежные полицейские сталкивались с обоими подростками. Эти подростки убегали из дома, занимались вандализмом. У обоих подростков были проблемы с употреблением алкоголя, а у одного из них в последний год и с наркотиками. В отношении обоих подростков сейчас также возбуждены уголовные дела по связанным с насилием эпизодам», - сказал Варес.

Полицейские и сотрудники местного самоуправления в течение нескольких лет общались с юношами и их семьями, посещая подростков и родителей и на дому. В прошлом году один подросток был направлен на участие в спортивной программе для несовершеннолетних SPIN.