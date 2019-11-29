В Ивангороде задержали жителя Таллинна с 50 000 евро

Российская таможня нашла в автомобиле жителя Эстонии более 50 000 евро наличных денег, которые он собирался вывезти из России нелегально.
Житель Таллинна прибыл на таможенный пост в Ивангород с целью покинуть территорию Российской Федерации, сообщает rus.err.ee.
В ходе проведения таможенного контроля инспектор Кингисеппской таможни обнаружил, что под сиденьем водителя спрятаны два полиэтиленовых свертка.
В них находились денежные купюры на общую сумму 54 500 евро: 69 штук номиналом 500 евро и 100 штук по 200 евро, сообщило Северо-западное таможенное управление РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело.