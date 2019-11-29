Пт, 29.11.2019
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В Ивангороде задержали жителя Таллинна с 50 000 евро

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andres Putting

Российская таможня нашла в автомобиле жителя Эстонии более 50 000 евро наличных денег, которые он собирался вывезти из России нелегально.

Житель Таллинна прибыл на таможенный пост в Ивангород с целью покинуть территорию Российской Федерации, сообщает rus.err.ee.

В ходе проведения таможенного контроля инспектор Кингисеппской таможни обнаружил, что под сиденьем водителя спрятаны два полиэтиленовых свертка.

В них находились денежные купюры на общую сумму 54 500 евро: 69 штук номиналом 500 евро и 100 штук по 200 евро, сообщило Северо-западное таможенное управление РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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