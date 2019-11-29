Из-за санкций в Таллинне «Спутник» вынужден покинуть арендные площади

«Россия Сегодня» сообщила, что арендодатель направил им извещение о расторжении с ними договора об аренде. Руководитель канала «Россия Сегодня» Маргарита Симонян заявила, что это не поможет и что сотрудники «Спутника» продолжат работать по своим домам.

«В конце октября эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам медийного агентства „Россия Сегодня“, а также средств для оплаты налогов и офисных площадей, - отмечается в заявлении «Россия Сегодня». - Другие банковские учреждения в Эстонии, к которым обращалось агентство, также отказались совершать перечисления, хотя в течение почти четырех последних дел денежные переводы „Спутника“ у местных банков не вызывали вопросов».