Открытие KFC в Таллинне и Hullud päevad отдыхают! Драки и давка Черной пятницы

Ни один житель Эстонии не стоит рядом с жителем США, где средний чек в Черную пятницу составляет 400 долларов.

Сразу после Дня благодарения Америка традиционно впадает в безумие. И имя ему - Черная пятница.

То, что происходит в США в этот день, наглядно иллюстрирует следующее видео. Присаживайтесь поудобней, и смотрите - распродажа в магазине Victoria's Secret. Чаттануга, штат Теннесси.

CHAOS: Victoria's Secret employee climbs to safety on display table surrounded by #BlackFriday shoppers https://t.co/sGmzdbxUR6 pic.twitter.com/AnAjmYpRCn — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 24, 2018

Еще одно видеодоказательство массового психоза из Майями, штат Флорида.

А вот, что происходит в этот день в Нью-Йорке в одном из популярнейших магазинов США Macy's.

ФОТО: Diane Bondareff/AP

Как в Черную пятницу сэкономить на 100%? Оставаться дома и сохранять спокойствие!

Black Friday Special - save 100% - stay at home and have a peace of mind pic.twitter.com/QNbcwOx0Pp — Mzilikazi wa Afrika (@IamMzilikazi) November 23, 2018

Привет из Южной Каролины!

BLACK FRIDAY CHAOS: Shoppers descended on a South Carolina Walmart Thursday to get a jump on their Black Friday shopping -- and things got a little out of hand. https://t.co/ARHbLbT0cZ pic.twitter.com/1ACH9WPtPS — CBS News (@CBSNews) November 23, 2018

Перемещаемся в Бразилию. Жителям этой страны также не чуждо желание потолкаться (да что там, даже подраться) за товары со скидкой.

ФОТО: RAHEL PATRASSO/REUTERS

Посмотрите это видео, и убедитесь сами!

Кстати, удивительно, как канадцы отличаются от своих соседей. У них хаос выглядит так:

Black Friday chaos in Canada. pic.twitter.com/JEweQcx1Ct — Khalil Sehnaoui (@sehnaoui) November 24, 2017

Это пожалуй, самый дисциплинированный хаос, который только можно где-либо увидеть!

How Canada does door crasher #BlackFriday sales. This is so Canadian it hurts lmao pic.twitter.com/MkMPUoDW8m — Cause We're Canadian (@MadelnCanada) November 24, 2017

Отсутствие хаоса было зафиксировано и в Великобритании - работники магазина электроники вместе с журналистами, которые желали запечатлеть на фото невероятные толпы, открыли двери магазина, перед которыми находился один-единственный покупатель.

Портал Ladbible пишет, что молодого человека зовут Марсель, и он пришел в магазин чтобы забрать свой предварительно заказанный ноутбук.

Впечатляет? Однако не спешите обзывать американцев жертвами культуры потребления"!