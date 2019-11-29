Пт, 29.11.2019
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  • Открытие KFC в Таллинне и Hullud päevad отдыхают! Драки и давка Черной пятницы

Открытие KFC в Таллинне и Hullud päevad отдыхают! Драки и давка Черной пятницы
Фото и видео!

Черная пятница в Америке.

ФОТО: ANDREW KELLY/Reuters

Сегодня весь мир отмечает Черную пятницу - самую большую распродажу года. В Америке этот день можно сравнить с массовым психозом, пишет Rus.TVNET.

Ни один житель Эстонии не стоит рядом с жителем США, где средний чек в Черную пятницу составляет 400 долларов. 

Сразу после Дня благодарения Америка традиционно впадает в безумие. И имя ему - Черная пятница.

То, что происходит в США в этот день, наглядно иллюстрирует следующее видео. Присаживайтесь поудобней, и смотрите - распродажа в магазине Victoria's Secret. Чаттануга, штат Теннесси.

Еще одно видеодоказательство массового психоза из Майями, штат Флорида.

А вот, что происходит в этот день в Нью-Йорке в одном из популярнейших магазинов США Macy's. 

ФОТО: Diane Bondareff/AP

Как в Черную пятницу сэкономить на 100%? Оставаться дома и сохранять спокойствие!

Привет из Южной Каролины! 

Перемещаемся в Бразилию. Жителям этой страны также не чуждо желание потолкаться (да что там, даже подраться) за товары со скидкой. 

ФОТО: RAHEL PATRASSO/REUTERS

Посмотрите это видео, и убедитесь сами!

Кстати, удивительно, как канадцы отличаются от своих соседей. У них хаос выглядит так:

Это пожалуй, самый дисциплинированный хаос, который только можно где-либо увидеть! 

Отсутствие хаоса было зафиксировано и в Великобритании - работники магазина электроники вместе с журналистами, которые желали запечатлеть на фото невероятные толпы, открыли двери магазина, перед которыми находился один-единственный покупатель. 

Портал Ladbible пишет, что молодого человека зовут Марсель, и он пришел в магазин чтобы забрать свой предварительно заказанный ноутбук. 

Впечатляет? Однако не спешите обзывать американцев жертвами культуры потребления"!

Вспомните, какой ажиотаж вызвало открытие ресторана KFC в Таллинне, и что происходит в торговом центре Stockmann во время традиционных "Сумасшедших дней".

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