Немцы намерены бороться с Tesla: Audi вложит 37 миллиардов евро в новые разработки

Audi хочет потратить в течение пяти лет 37 миллиардов евро на исследования, разработки и капитальные вложения. Об этом в пятницу, 29 ноября, заявило дочернее подразделение концерна Volkswagen. Это заявление Audi сделала ровно через неделю после того, как Tesla объявила об инвестициях в четыре миллиарда евро в строительство завода под Берлином.

Цель вложений – обогнать в производстве и продажах автомобилей как традиционных конкурентов BMW и Mercedes, так и американскую Tesla. Из общей суммы почти треть, 12 миллиардов, будет потрачена на разработки в сфере электрокаров.

Концерн Volkswagen, в состав которого входит Audi, ранее заявил, что планирует в ближайшие пять лет вложить 60 миллиардов евро в производство экологически чистых автомобилей и разработку машин с автоматическим управлением.